Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir kriz veya gerilimin tırmanması riskinin bulunmadığını söyledi. Foreign Policy’ye verdiği röportajda konuşan Miçotakis, Ankara ile yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen son dönemde diplomatik temasların sürdüğünü ve taraflar arasında kontrollü bir diyalog zemininin korunduğunu ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 11 Şubat’ta Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesi Foreign Policy'e konuştu.

Uzun süredir devam eden gerginliklere rağmen iki ülke arasındaki son diplomatik ivmeyi büyütmek istediğini söyleyen Miçotakis, Ankara’daki temaslarda Yunanistan’ın tutumunu yeniden ortaya koyacağını, geçen yıl kaydedilen ilerlemeleri daha da ileriye taşımayı hedeflediğini paylaştı:

"Önümüzdeki Çarşamba günü, üst düzey bir Yunan heyetine başkanlık ederek Ankara'yı ziyaret edeceğim, bu yüzden oluşturduğumuz bir G2G formatımız var. Elbette, Türkiye ile farklılıklarımız var. Yunanistan'da fark ettiğimiz en önemli farklılık, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarımızın belirlenmesi. Bu farklılık onlarca yıl öncesine dayanıyor. Ancak, son yıllarda gerilimi azaltmak ve onlarca yıldır çözülemeyen bu önemli sorunu çözemesek bile, belirli alanlarda işleyen, yapıcı bir ilişki kurabilmeyi kabul etmek için yapıcı bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Ankara'ya gidip, ana farklılığımızla ilgili çok net noktalarımızı ortaya koyacağım, ancak aynı zamanda geçen yıl kaydettiğimiz ilerlemeyi de geliştirmeye çalışacağım."

Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı: Türkiye ile kriz senaryosu gündemde değil

"TEK TEMEL ANLAŞMAZLIK" ÇIKIŞI: EGE VE DOĞU AKDENİZ

Miçotakis, Atina’nın Ankara ile tek bir temel anlaşmazlık gördüğünü söyledi: Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de deniz sınırlarının belirlenmesi.

"Bu anlaşmazlık onlarca yıl öncesine dayanıyor” diyen Miçotakis, büyük sorunun kısa sürede çözülemeyeceğini, buna rağmen bazı alanlarda işleyen ve yapıcı bir ilişki kurulabileceğini aktardı.

AB FONLARI BASKI ARACI OLARAK KULLANIYOR MU?

Öte yandan Türkiye’nin Avrupa Birliği fonlarından dışlanmasının devam edebileceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı: Türkiye ile kriz senaryosu gündemde değil

ERDOĞAN MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİNDE NELER VAR?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Bu temasın ardından Yüksek İşbirliği Konseyi’nin genişletilmiş toplantısına geçilecek.

ÇEKİRDEK EKİP ANKARA’DA OLACAK

Miçotakis’e Ankara temaslarında diplomatik ofisinin eski direktörü Milton Nicolaides eşlik edecek. Heyette ayrıca Uluslararası Stratejik Planlama ve İletişim Ofisi Direktörü Aristotolia Peloni de yer alacak.

DIŞİŞLERİ KADROSU TAM KADRO SAHADA

Ankara’da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey kadrosunun da hazır bulunması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, siyasi diyalogdan sorumlu Alexandra Papadopoulou ve olumlu gündemden sorumlu Charis Theocharis heyette yer alan isimler arasında bulunuyor.

BAKAN SAYISI SINIRLI TUTULACAK

Atina yönetimi, toplantıya katılacak bakanların kesin sayısı konusunda Türkiye’den gelecek işareti bekliyor.

Görüşmeler kapsamında imzalanacak anlaşma veya belgelerin sınırlı ve düşük profilli olması bekleniyor. Heyet yapısı ve toplantı başlıklarına ilişkin ayrıntıların, temaslara yaklaşıldıkça netleşmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE’DEN 12 MİL RESTİ

Türkiye, daha önce Yunanistan cephesinden Ege Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarma ihtimaline dönük açıklamaları reddetti.

Millî Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ege Denizi’nde karasularının 12 mile çıkarılması söylemlerine ilişkin Türkiye’nin tutumunun net olduğu vurgulanarak, “Bu yaklaşım uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemezdir” denildi.

MSB ÇİZGİYİ ÇEKTİ: "ADİL PAYLAŞIM DİYALOGLA OLUR"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da Ankara’nın tutumunun açık olduğunu dile getirerek, Ege’de deniz yetki alanlarının adil ve yasal paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyetle mümkün olacağını söyledi.

"Yunan politikacıların Ege Denizi’nde karasularını 12 Mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Türkiye olarak, Ege’de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz. Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."

"ARABULUCUYA İHTİYAÇ YOK"

Miçotakis, ayrıca Yunanistan ve Türkiye’nin ikili meseleleri görüşmek için arabulucuya ihtiyaç duymadığını yineledi. Erdoğan’ın 2023’teki Yunanistan ziyareti sırasında imzalanan Atina Deklarasyonu’ndan bu yana ilişkilerdeki iyileşmeyi de gündeme getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası