“Hamnet” filminde Shakespeare’in meşhur eserinin ortaya çıkış hikâyesi basit ve aşırı duygusal şekilde işleniyor. “Olmak ya da olmamak” ifadesiyle meşhur bu eserin adaptasyonunun “olduğunu” söylemek ise pek mümkün değil!

MURAT ÖZTEKİN - Kimliği bile tartışılan William Shakespeare’in “Hamlet” (16. asırda Hamnet olarak kullanılıyordu) eseri, dünyada en çok dile çevrilen ve en çok sahnelenen oyunlardan biri. Bu trajedinin arka planında ise trajik bir hikâye yatıyor olabilir…

“Nomadland”le adından söz ettirip Oscar’a uzanan Çinli yönetmen Chloé Zhao, son filmi “Hamnet”te Shakespeare’in meşhur oyununun yazılış hikâyesini, işin içerisine hayal gücünü de katarak hüzünlü şekilde anlatıyor. Eserin oyuncu kadrosunda ise Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, David Wilmot ve Noah Jupe gibi isimler yer alıyor.

1500’LERE SEYAHAT

Seyirciyi 1500’lerin ortasının İngiltere’sine götüren eser bir ormandan açılıyor; evvela merkeze bir “cadının” kızı olan Agnes konuyor. William Shakespeare, babasının borcu yüzünden özel hocalık yaptığı evde, güya özel sezgileri olan bu enteresan kızla tanışıyor. İşler çok hızlı ilerleyip kısa zamanda ikisi karı koca oluyorlar. Önce bir kızları, sonra Hamnet ve Judith adlı ikizleri dünyaya geliyor. William, tiyatro işleri için Londra’ya gidip gelirken ikizlerden Judith veba kapıyor. Ancak o değil, minik Hamnet vefat ediyor! Eşinin kendisini ilgisizlikle suçladığı William ise tekrar Londra’ya dönüyor; evlat acısıyla unutulmayacak bir tiyatro eseri kaleme alıyor…

SIRADAN BİR BİYOGRAFİ DEĞİL

Yönetmen Zhao, seyirciyi hikâyeye değil, hislere odaklayarak “minimalist” bir filme imza atıyor. Sıradan bir Shakespeare biyografisi çekmek yerine, farklı ama basit anlatımla hadiseyi işleyip seyirciyi sarsmayı hedefliyor. Önce paganist unsurları kullanarak bir kadını öne çıkarıyor, sonra çocukları bir melodramın içerisine yerleştiriyor. Bu arada bolca negatif anlatım unsuruna başvuruyor. Yazara ve “Hamlet”in yazılış hikâyesine, yani sadede ise çok sonra geliyor. Kesin olmayan bilgiler üzerinden gidilip hayal gücüne başvurularak minik Hamnet’in ölümü ve eserin yazımı irtibatlandırılıyor.

YÖNETMENİN ABARTILI ÖZ GÜVENİ!

Zhao, abartılı bir öz güvenle dizayn ettiği bu filminde yer yer başarılı sahneler izletse de bütüncül bakınca seyirciye yeterince dokunamıyor. Zira duygu dozu bazen aşırıya kaçıyor, şiirsel anlatım seyircinin bağını zayıflatıyor ve tekrar eden unsurlar yoruyor.

Ancak Jessie Buckley ve Paul Mescal’in performansları dikkate şayan. Eserin kendine has meditatif bir sinematografisi de var.

Ezcümle dikkatleri üzerine çekip Oscar’da sekiz adaylık elde eden “Hamnet” bence, edebî eserin ruhunu yeterince yansıtmıyor. Basitlik çabası, zayıf bir anlatıma dönüşebiliyor. Eğer esere “Olmak ya da olmamak” cephesinden bakacaksak olursak; “olduğunu” söylemek zor!

Yönetmen:

Chloé Zhao

Tür: Dram

Ülke: ABD

GRÖNLAND, SİNEMANIN DA GÜNDEMİNDE! FELAKETİN MERKEZİ ‘BUZLAR ÜLKESİ’

Yönetmen Ric Roman Waugh, 2019’da Grönland’da geçen “Greenland” adlı felaket filmini çekmeye başladığında ne ABD Başkanı Donald Trump “Buzlar Ülkesini” satın alma planını duyurmuş ne de pandemi başlamıştı. Bir kuyruklu yıldızın gezegene çarpıp milyonlarca kişiyi öldürmesini ve sağ kalanların Grönland’ın soğuk topraklarına sığınmasını işleyen eserden sonra gerçek dünyada da bir dizi felaket yaşanmaya başladı! Derken Trump Grönland hayalleri yüksek sesle dile getirdi… Ve hâliyle serinin ikinci filmi geldi!

Politik gündemle enteresan bir şekilde örtüşen “Greenland: Kıyamet” (Greenland 2: Migration) adlı filmin başrollerinde yine Gerard Butler’ın yanı sıra Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Amber Rose Revah ve Sophie Thompson’dan oluşan bir kadro var.

Hikâye ise şöyle: John Garrity ile eşi ve oğlu, büyük bir felaket sonrasında hayatta kalıp Grönland’a sığınıyorlar. Ancak orada oldukça tedirginler. Zira dışarıda ölümcül radyasyon ve felaket dalgaları var. Derken korkulan oluyor; sığınak başlarına göçüyor. Bir bot sayesinde İngiltere’ye ulaşmayı başaran Garrity ailesi, sonrasında hayat ümitlerinin yüksek olduğu krater bölgesine doğru yola çıkıyorlar. Ancak John’un hastalığı bu seyahati zorlaştırıyor…

Her ne kadar klişeler barındırsa da “Greenland: Kıyamet”, konusuyla merak uyandırmayı başarıyor. Butler’ın varlığı da esere çok şey katıyor. Ancak vuruculuğu zayıf bu B-sınıfı yapım, “izle-eğlen-unut” seviyesinin üzerine çıkamıyor.

Yönetmen: Ric

Roman Waugh

Tür: Gerilim, aksiyon

Ülke: ABD, İngiltere

