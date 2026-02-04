Akıbetlerine dair çeşitli iddialar ortaya atılan Yenikapı kazısı buluntularının İstanbul Arkeoloji Müzeleri çatısı altında muhafaza edildiği ortaya çıktı. Eserlerin mühim bir kısmı ise Haydarpaşa Garı’nda “Dört Deniz - Bir Müze” temasıyla kurulacak su altı müzesinde sergilenecek.

Murat Öztekin - Yenikapı’daki arkeolojik kazılar, İstanbul’un tarihini değiştirdi. Marmaray çalışmaları vesilesiyle 2004 yılında başlayan ve dokuz sene süren kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserler, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan şehrin tarihini 8 bin 500 sene öncesine çekti. Ancak söz konusu kazılarda keşfedilen eserlerin mahiyetine dair kamuoyunda spekülasyonlar dillendirildi, buluntuların akıbetinin bilinmediği iddia edildi. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığından edindiğimiz bilgilere göre bu eserler, İstanbul Arkeoloji Müzelerine ait depolarda muhafaza ediliyor.

Eserlere dair bir müjde de var. Üç taraflı denizlerle çevrili, dört denize kıyısı bulunan Türkiye, yeni bir su altı müzesine kavuşacak. Restorasyonu devam eden Haydarpaşa Garı’nda “Dört Deniz - Bir Müze” temasıyla kurulacak müzede, Yenikapı’da gün yüzüne çıkarılan eserler başta olmak üzere Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara Denizleriyle ilgili olarak keşfedilen önemli arkeolojik nesneler sergilenecek. Bazı eserler ise ilk defa ziyaretçilerle buluşacak.

Dört deniz bir müzeye sığacak

YENİKAPI ESERLERİ MUHAFAZA ALTINDA

Konuya dair Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Yenikapı’da bulunan eserlerin bir bölümünün hâlen İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün ana yerleşkesindeki depolarda ve müdürlüğe bağlı Atatürk Havalimanı depolarında muhafaza edildiği, eserlerin bir kısmının ise İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki klasik bina teşhirinde sergilendiğini söyledi.

Yenikapı kazılarının en önemli buluntu gruplarından biri olan Bizans devrine ait batıkların konservasyon safhası ise sürüyor. İnceciköz “Bizans devrine ait batıkların konservasyon süreçleri, İstanbul Üniversitesi ile İNA Bodrum Su Altı Arkeoloji Enstitüsü laboratuvarlarında hâlen devam etmekte” diyor.

Haydarpaşa’da kurulacak olan müzeyi de anlatan Birol İnceciköz şunları söylüyor: Müzedeki eserlerin niteliği ve bu alanda belirlediğimiz temalar çerçevesinde ana kurguyu “Dört Deniz - Bir Müze” yaklaşımı etrafında şekillendirdik. Bu çerçevede, Türkiye’de antik dönemlerde önemli liman kentlerine ev sahipliği yapmış bölgelerin müze envanterlerinden eserleri titizlikle seçerek, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizleri üzerinden kurulan ticaret, kültürel etkileşim ve yaşam pratiklerini anlatan özgün bir seçki oluşturmayı amaçlıyoruz. Müzenin yalnızca eser sergilenen bir mekân olmanın ötesine geçerek, Anadolu’nun denizlerle kurduğu tarihsel ilişkinin çok katmanlı hikâyesini görünür kılmasını hedefliyoruz.

YENİKAPI 12 BATIĞININ ESERLERİ MÜZEDE YER ALACAK

Haydarpaşa’da yıl sonunda açılması beklenen müzede Yenikapı’da keşfedilen önemli eserlerin de yer alacağını kaydeden Birol İnceciköz “Bizans dönemine ait Yenikapı 12 batığı ve bu batığın yükünü oluşturan Kırım amforaları, maltızlar ve günlük kullanım çanak çömlekleri gibi çok sayıda eseri ziyaretçilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Yenikapı kazılarında ortaya çıkarılan ve İstanbul’un tarihini yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine götüren tarih öncesi dönem buluntuları ile Yunan, Roma ve Bizans devirlerine ait birçok eser de müzede yer alacak. Müzede sergilenecek eserlere ilişkin çalışmalarımız hâlen devam etmekle birlikte, kazılar sırasında elde edilen sikke, takı, heykelcik, arkeozoolojik kalıntılar ve mezarlar gibi bilimsel açıdan son derece önemli buluntuların yanı sıra, özellikle MS 9. yüzyıla tarihlenen ve yüküyle birlikte batmış gemi kalıntısı ile Neolitik döneme ait ölü gömme geleneklerini yansıtan urne ve diğer seramiklerin müzenin en dikkat çekici eser gruplarını oluşturacağını söyleyebilirim” ifadelerini kullanıyor.



