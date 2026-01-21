“Kuş Kolektifi”, 24 Ocak’ta Pera Müzesi’nde gerçekleştireceği ilk konserinde Türkiye’den kaydedilen kuş seslerini canlı enstrümanlar ve elektronik düzenlemelerle buluşturacak, doğa ve müziğin kesiştiği çok katmanlı bir dinleme deneyimi sunacak.

MURAT ÖZTEKİN - Doğa hareketi olan “Kuş Kolektifi”nin ilk konseri, 24 Ocak akşamı Pera Müzesinde yapılacak. “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” sergisinin yer aldığı salonda gerçekleştirilecek konser, Türkiye coğrafyasından kayda alınmış kuş seslerini canlı enstrümanlar, elektronik düzenlemeler ve doğaçlamalarla bir araya getirecek. Böylece müze mekânında tabiat, müzik ve ortak hafızanın kesiştiği çok katmanlı bir dinleme tecrübesi oluşacak.

Faaliyet, yalnızca bir konser değil; kaybolan, azalan ve çoğu zaman fark edilmeyen canlıların ve çalgıların sesleriyle kurulan ortak bir hafıza alanı olarak kurgulanıyor. Konser boyunca, nesli tehlike altındaki kuşların kendi ortamlarında kaydedilmiş sesleri sahnede tekrar canlanacak.

