ABD Enerji Bakanı Chris Wright’ın sosyal medyada paylaşıp dakikalar içinde sildiği bir mesaj, küresel petrol piyasalarında tarihi bir dalgalanmaya yol açtı. Yanlış bilgilendirme milyonlarca dolarlık işlemin bir anda buharlaşmasına neden olurken, yatırımcılar "savaş sisi" içinde yönünü bulmaya çalıştı.

Dünya enerji ticaretinin can damarı Hürmüz Boğazı'ndaki savaş, küresel piyasaları doğrudan etkilemeye devam ediyor.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, X hesabından "ABD Donanması, petrol akışını sağlamak için bir tankeri Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçirdi" mesajını paylaştı.

Wright’ın demeci yüzünden petrol piyasasında büyük bir dalgalanma başladı. Ancak mesajın dakikalar içinde yayından kaldırılması ve Pentagon’un "Donanma henüz eşlik etmiyor" çıkışı, puslu havayı daha da dağıttı.

Yatırımcılar neye uğradığını şaşırırken, piyasalar altüst oldu.

ABD Enerji Bakanı’nın silinen tweeti petrol piyasalarını altüst etti

10 DAKİKADA 84 MİLYON DOLAR BUHARLAŞTI

Bakan Wright’ın silinen gönderisi, milyarlık piyasa değerlerini saniyeler içinde sildi.

ABD ham petrol vadeli işlemleri bir noktada %19’a varan devasa bir düşüş kaydetti. Yanlış altyazılı bir video klip nedeniyle paylaşıldığı açıklanan tweetin yayında kaldığı 10 dakikalık sürede, sadece bir borsa yatırım fonu 84 milyon dolar değer kaybetti.

ABD Enerji Bakanı’nın silinen tweeti petrol piyasalarını altüst etti

PETROL FİYATLARINDA KESKİN DÜŞÜŞ

Piyasalardaki spekülasyonlar ve Trump yönetiminden gelen çelişkili açıklamalar fiyatları adeta bir hız trenine çevirdi. Ham petrol, Salı gününü %12 düşüşle varil başına 83,45 dolardan kapattı.

Pazar gecesi 119 doları gören petrol fiyatları, iki gün içinde zirveden %36 oranında geriledi.

BORSADA YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma hisse senedi piyasalarında da belirsizliğe yol açtı. S&P 500 endeksi, petrol sektöründeki kayıplara rağmen yapay zeka odaklı teknoloji şirketlerinin yükselişiyle dengede kalmaya çalıştı. Havayolu şirketleri, düşük petrol fiyatı haberiyle bir ara sıçrama yapsa da gün sonunda %2’nin üzerinde değer kaybetti. Enerji sektörü ise %1,3 düşüşle günün en kötü performans gösteren grubu oldu.

"EN BÜYÜK KRİZ KAPIDA"

Öte yandan Suudi Aramco CEO’su Amin Nasser’den korkutan bir uyarı geldi.

Nasser, enerji akışındaki kesintinin uzaması durumunda bunun küresel piyasalar için "felaket sonuçları" olacağını ve bölgenin tarihindeki en büyük krizle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası