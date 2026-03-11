Konya'nın Karatay ilçesinde servis aracı, belediye otobüsüyle çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda 20 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak ile Avnidede Sokak kesişiminde servis aracı, belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis midibüsü müstakil bir evin bahçe duvarını yıktı.

Servis aracı, belediye otobüsüyle çarpıştı! Yaralılar var

20 KİŞİ YARALANDI

Kazada servis aracı ve belediye otobüsünde bulunan aralarında öğrencilerin de olduğu 20 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

