İngiliz ekibi Manchester City'de 2017 yılından bu yana forma giyen Bernardo Silva'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 31 yaşındaki Portekizli orta sahayı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Türkiye'den bir takımın da olduğu öne sürüldü.

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva'nın peşinde birçok takım olduğu belirtilirken; Premier Lig devinden ayrılması beklenen Portekizli yıldıza talip olan ekipler arasında Galatasaray'ın da bulunduğu konuşuluyor.

4 ÜLKEDEN 4 TAKIM PEŞİNDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünyaca ünlü oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, Bernardo Silva ile ilgileniyor.

Manchester City'den ayrılma kararı aldığı belirtilen 31 yaşındaki futbolcunun ciddi taliplerinden birinin de Juventus olduğu belirtildi. Benfica ve Inter Miami'nin de oyuncuya ilgi gösterdiği aktarıldı.

Bernardo Silva

38 MAÇTA 2 GOL

Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasını 4 kulvarda toplam 38 maçta giydi. Deneyimli futbolcu, sahada kaldığı 2782 dakikada 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

