Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 yenerek, İngiltere'de 18 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti. İngiliz basını, RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u Mario Lemina'nın kafa golüyle 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı takımın galibiyetini manşetlere taşıyan İngiliz basını, stadyumdaki müthiş atmosfere dikkat çekti.

"SLOT GÜZEL ANILARLA HATIRLAMAMAYACAK" Athletic'te yer alan haberde, "Arne Slot'un 100'üncü maçı, Liverpool'un savunma hataları ve hücumdaki savurganlık nedeniyle gölgelendi. Pek çok açıdan bu, Liverpool'un sezonunun küçük bir özetiydi. Savunma zaafları ve savurganlıkları, kendi hücum çabalarını baltaladı. Slot, Liverpool'un başında çıktığı 100'üncü maçını kutladığı geceyi pek de güzel anılarla hatırlamayacak" ifadeleri yer aldı.

"LIVERPOOL'UN ZAAFLARI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI" BBC'deki haberde, "Arne Slot'un Liverpool'un başındaki 100'üncü maçı mağlubiyetle sonuçlandı; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Anfield'a oynayacağı deplasman maçı öncesinde az farkla da olsa bir avantaj elde etti. İstanbul'da coşkulu bir ev sahibi seyirci önünde, Liverpool'un alışılagelmiş zaafları yeniden ortaya çıktı ve Mario Lemina 7'nci dakikada kafa vuruşuyla galibiyet golünü attı" değerlendirmesi yapıldı.



"LIVERPOOL, İSTANBUL'DA ÇÖKTÜ" Times gazetesi, karşılaşmanın ardından stadyumdaki atmosfere vurgu yaparak, "Liverpool, İstanbul'un ateşli atmosferinde adeta çöktü, Galatasaray avantajı ele geçirdi. Galatasaray, büyük maçlar kazanmaktan çekinmiyor. Sürekli gürültünün hakim olduğu bu ürkütücü yer. Ev sahibi takım sanki fazladan yarım saniyeleri varmış gibi oynuyordu" yorumunda bulunuldu.



"GALATASARAY TARAFTARININ COŞKUSUNU SERGİLEYEMEZLER" Guardian, Liverpool-Galatasaray maçı hakkında, "Lemina'nın attığı golle Galatasaray'ın Liverpool karşısında üstünlük sağlaması Slot için tanıdık bir hikaye. Liverpool için iyi haber şu ki, durum kurtarılabilir, oysa gerçekte kurtarılamayacak bir durum olabilirdi. Kötü haber, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ilk 3 bölümünde belirgin bir şekilde ikinci planda kalmalarıydı. Anfield'da ise bambaşka bir maç olacak. Diğer taraftar grupları da ıslık çalar ama hiçbiri Galatasaray taraftarının gösterdiği birliği, şiddet ve coşkuyu sergileyemez" denildi.



"GALATASARAY AVANTAJ KAZANDI" Sky Sports, "Kırmızılar, İstanbul'da yine zorlandı. Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi ilk maçında avantaj elde etti. Liverpool, bu sezon 2'nci defa kez İstanbul'dan eli boş döndü; Arne Slot'un takımı bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci defa 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mario Lemina maçın tek golünü attı" ifadeleri kullanıldı.



"BAŞ DÖNDÜRÜCÜ GÜRÜLTÜ" Daily Mail, "Arne Slot'un ekibi İstanbul'da bir dizi dikkatsiz hata ve tartışmalı bir golün iptal edilmesinin ardından hezimetten şans eseri kurtuldular. Liverpool oyuncularının kulakları, hayatlarında birçok kişinin yaşayacağı en korkutucu atmosferin baş döndürücü gürültüsünden sonra çınlamayı bıraktığında, kafalarının içinde onlara ‘ucuz kurtuldunuz’ diyen bir ses duyacak. İngiliz şampiyonu mağlup oldu ve önümüzdeki Anfield'da oynanacak rövanş maçında tek gollük farkı kapatmak için oldukça zorlu bir görevle karşı karşıya. Galatasaray yakaladığı fırsatları değerlendirebilseydi, çeyrek finale giden yolları çok daha zor olabilirdi" denildi.



"LIVERPOOL İLK YENİLGİDEN DERS ÇIKARMAMIŞ" Telegraph, "Liverpool'un performansı, İstanbul'a yaptıkları ilk ziyaretten çok az ders çıkarttıklarını gösterdi. Bir kez daha bu zorlu deplasmandaki görevlerini yapamadılar. Liverpool daha fazla ilerlemek istiyorsa birkaç seviye yükselmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası