Konya'da trafik kavgası kamerada! Aracıyla duvara toslayıp kavgaya devam etti
Konya’nın Karatay ilçesinde trafikte çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Şahısların birbirine saldırdığı anlarda kontrolden çıkan bir otomobil önce kaldırıma çıktı ardından manevra yaptığı sırada bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Vatandaşların araya girmesiyle sonlanan o gerilimli anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
