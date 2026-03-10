Kaydet

Konya’nın Karatay ilçesinde trafikte çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Şahısların birbirine saldırdığı anlarda kontrolden çıkan bir otomobil önce kaldırıma çıktı ardından manevra yaptığı sırada bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Vatandaşların araya girmesiyle sonlanan o gerilimli anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası