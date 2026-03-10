İslam Memiş altın yatırımcısı için kritik takvimi açıkladı. Memiş'e göre yılın ilk yarısına kadar savaşın bitişiyle birlikte rekor yükselişler olabilir ancak ikinci yarıda rüzgar tersine dönecek ve düşüşler başlayacak.

Altın piyasasında savaş kaynaklı dalgalanmalar sürerken, piyasa uzmanı İslam Memiş yatırımcılara dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gram altının 7.350–7.500 lira bandında dalgalandığını belirten Memiş, mevcut geri çekilmelerin kalıcı olmayabileceğini ve savaşın sona ermesiyle birlikte yeniden güçlü bir yükseliş trendinin başlayabileceğini söyledi.

SAVAŞ BİTİNCE ALTIN FIRLAYACAK! Katıldığı yayında konuşan Memiş’e göre fiziki piyasada gram altın 7.438 lira seviyelerinde işlem görürken, ons altın da 5.080–5.350 dolar aralığında hareket ediyor. Uzman isim, bu süreci “dinlenme ve baskılanma dönemi” olarak nitelendirirken, savaşın bitmesi halinde altın fiyatlarında hızlı bir yukarı yönlü hareket görülebileceğini ifade etti.

GEÇEN SENEYİ HATIRLATTI Memiş, daha önce yaşanan benzer jeopolitik gelişmelere de dikkat çekti. Geçen yıl Donald Trump döneminde ABD-İsrail hattında İran’a yönelik saldırılar sırasında altının savaş sürecinde geri çekildiğini ancak çatışmaların sona ermesiyle hızla yükseldiğini hatırlatan Memiş, mevcut tabloda da benzer bir senaryonun yaşanabileceğini belirtti.

Trump’ın dün “savaşın büyük kısmı bitti” açıklamasının ardından ons altının 5.080 dolardan 5.180 dolara çıkarak kısa sürede yaklaşık 100 dolarlık yükseliş göstermesi de bu beklentiyi güçlendirdi. Uzman isme göre ons altında orta vadede 5.600 dolar seviyesine kadar bir yükseliş ihtimali masada duruyor. Memiş’in en dikkat çekici öngörüsü ise yılın ikinci yarısına dair oldu. Altın ve gümüşün ilk yarıdaki zirve koşusunun ardından yılın geri kalanında aşağı yönlü bir trend izlemesini beklediğini kaydetti.

