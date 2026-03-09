Çinli otomotiv devi Chery, efsanevi QQ serisini elektrikli ve yapay zeka donanımlı olarak geri döndürüyor. 10 Mart’ta satışa sunulacak olan yeni QQ3 EV, 9000 euro’dan başlayan fiyatı ve üst segment araçları aratmayan teknolojik özellikleriyle şimdiden on binlerce sipariş alarak rekor kırdı.

Çinli otomobil üreticileri, elektrikli araç pazarında hem fiyat hem de teknoloji dengelerini değiştirmeye devam ediyor. Bu akımın en yeni ve en güçlü temsilcisi olan Chery QQ3 EV, 10 Mart 2026 itibarıyla resmi olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.



Henüz teknik detayları belli olmayan model "kör sipariş" sistemiyle ön talebe açılırken, 20 dakika içinde 10 binden fazla, toplamda ise 30 bine yakın sipariş alarak piyasaya hızlı bir giriş yaptı.

Chery QQ3 EV

YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Yeni QQ3 EV, sadece ekonomik bir seçenek olmakla kalmıyor, aynı zamanda sunduğu teknolojiyle dikkat çekiyor. Aracın kalbinde yer alan 128 TOPS işlem gücüne sahip bilgi işlem sistemi, sürücü ile doğal etkileşim kurabilen "AI Lingxi Smart Cockpit" altyapısına güç veriyor. İç mekânda ise 15.6 inçlik devasa bir multimedya ekranı yer alıyor.

Chery QQ3 EV içi.

Güvenlik tarafında ise "Falcon 500" adı verilen gelişmiş sürüş destek sistemi öne çıkıyor. Bu sistem; şehir içi otonom sürüş (NOA), hafızalı navigasyon ve otomatik park gibi normalde üst segment araçlarda görmeye alışık olduğumuz özellikleri bu küçük şehir otomobiline taşıyor.

PERFORMANS VE MENZİL SEÇENEKLERİ

Chery QQ3 EV, iki farklı motor ve batarya seçeneğiyle tüketicilere sunulacak. Giriş Seviyesinde, 58 kW (78 beygir) güç ve 29.5 kWh batarya ile 310 km menzil sunuluyor. Üst versiyonda ise 90 kW (121 beygir) güç ve 41.3 kWh batarya ile 420 km menzil vadediyor.

Chery QQ3 EV

Verilen menzil değerleri CLTC olduğu için Avrupa standartlarına (WLTP) göre 255 ile 345 kilometre arasında bir menzil sunması bekleniyor. Ayrıca 4.19 metre uzunluğundaki araçta, sınıfında nadir görülen 80 litrelik otomatik açılır-kapanır bir ön bagaj da bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası