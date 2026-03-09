Dünya çapında tanınan oyuncu Maya Hawke, bu kez oyunculuğuyla değil, Manhattan’daki dairesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun tek yatak odası ve banyodan oluşan 93 metrekarelik dairesini yaklaşık 70 milyon TL’ye sattığı ortaya çıktı.

27 yaşındaki başarılı oyuncu Maya Hawke, özellikle Netflix’in fenomen dizisi Stranger Things’te üstlendiği Robin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ethan Hawke ve Uma Thurman’ın kızı olan isim, son yıllarda hem oyunculuk hem de müzik kariyeriyle dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu dairesini 70 milyona sattı! İçinde tek yatak odası ve banyosu var

SÜRPRİZ NİKAH ŞAŞIRTTI

Genç yıldız, kariyerindeki hızlı yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda Hawke’nin müzisyen Christian Lee Hutson ile sürpriz şekilde nikah masasına oturduğu ortaya çıkmıştı. Sevgililer Günü’nde gerçekleşen sade tören, hayranlarını şaşırtmıştı.

Son olarak Hawke’nin son günlerde gündeme gelmesinin sebebi, gayrimenkul hareketi oldu. Yabancı basına yansıyan bilgilere göre oyuncu, evliliğin ardından Manhattan’daki dairesini rekor bir fiyatla satışa çıkardı.

DEĞERİ TAM 70 MİLYON TL

Maya Hawke, 2021 yılında 1.35 milyon dolara satın aldığı, New York Manhattan’daki Greenwich Village semtinde yer alan dairesini 1.6 milyon dolara yani yaklaşık 70 milyon TL’ye sattı.

EVDE TEK YATAK ODASI VE BANYO BULUNUYOR

1925 yılında ünlü mimar Harvey Wiley Corbett tarafından tasarlanan tarihi binanın altıncı katında bulunan evde tek yatak odası ve bir banyo bulunuyor.

Dairenin en dikkat çekici noktalarından biri salonu. Yüksek tavanlı, kemerli pencereli ve mermer şömineli oturma alanı karakteristik bir atmosfer sunuyor. Ayrıca yenilenmiş mutfak, kahvaltı köşesi ve geniş pencereli köşe yatak odası da evin öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

