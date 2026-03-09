A101 12 Mart 2026 indirimli ürünler listesi: Mopedden ankastre sete, kamptan ev gereçlerine tüm katalog
A101 12 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta moped modellerinden kamp malzemelerine, bahar temizliği gereçlerinden küçük ev aletlerine kadar pek çok yeni ürün raflara çıkıyor.
12 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesinde 3'lü siyah cam ankastre set, buharlı temizleyici mop, 3 kişilik kamp çadırı ve katlanabilir kamp sandalyesi öne çıkan parçalar arasında yer alıyor.
Teknoloji kategorisinde 65 inç 4K UHD Smart TV dikkat çekerken, ev işlerini kolaylaştıran şarjlı pencere temizleyici ve dikiş makinesi gibi ürünler uygun fiyat seçenekleriyle mağazalardaki yerini alıyor.
A101 12 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
65' 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 38.999 TL
Çocuk Fotoğraf Makinesi 599 TL
Şarj Adaptörü 20W 279 TL
55' 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 28.999 TL
Az Yağlı Yoğurt 9kg 379 TL
Tam Yağlı Ricotta Peyniri 79,50 TL
Dondurulmuş Mantı 400g 89,50 TL
Dondurulmuş Yaban Mersini 300g 249 TL
Erkek El Portföyü 249 TL
Telefon Bölmeli El Portföyü 249 TL
Kabin Boy PP Valiz 839 TL
Orta Boy PP Valiz 899 TL
Büyük Boy PP Valiz 1.099 TL
Valiz Kılıfı Büyük Boy 179 TL
Valiz Kılıfı Orta Boy 159 TL
Valiz Kılıfı Kabin Boy 139 TL
Ütü Masası 649 TL
Pazar Arabası 439 TL
Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 6.999 TL
Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.799 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 199 TL
Kilitli Vantuzlu Banyo Ürünleri 149 TL
Kanatlı Kurutmalık 329 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL,
Plastik Slim Askı 6'lı 54,50 TL
Tek Fiyat Fırça Ürünleri 39,50 TL
Rendeli Saklama ve Karıştırma Kabı 159 TL
Metal Kaşıklı Borosilikat Yağlık 199 TL
Çöp Kovası 34,50 TL
Askılı Sıvı Sabunluk 109 TL
Kaydırmaz Tepsi 89,50 TL
Figürlü Çok Amaçlı Saklama Kutusu 39,50 TL
Oval Sunum Tepsisi 109 TL
Yapışmaz Buzluk 21,50 TL
Kamp Çadırı 3 Kişilik 2.199 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
Katlanabilir Kamp ve Piknik Masası 799 TL
Piknik Sandalyesi 349 TL
Kamp Yatağı 1.499 TL
Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Bölmeli Servis Tabağı 119 TL
Saklama Kabı 99,50 TL
Su Bardağı 3'lü 109 TL
Reçellik 6'lı 99,50 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü 129 TL
Oval Servis Tabağı 3'lü 169 TL
Dondurma ve Tatlı Kasesi 2'li 99,50 TL
Kase 4'lü 99,50 TL
Sprey Pas Sökücü 200ml 85 TL
Sprey MDF Kit Yapıştırıcı 200 ml 95 TL
Hızlı Yapıştırıcı 49,50 TL
Sıcak Mum Silikon Tabancası 60 w 249 TL
Derz ve Fayans Temizleyici 500 ml 59,50 TL
Parmak Saten Boya Rulosu 59,50 TL
Kalın Zemin Örtüsü 55 TL
4+1 Merdiven 849 TL
55 Parça Şarjlı Vidalama 799 TL
Akım Korumalı Led Işıklı USB'li Priz 349 TL
Şarjlı Çivi ve Zımba Makinesi 1.099 TL
Çok Amaçlı Alet Seti 999 TL
Koli Bandı 25 TL
Takım Çantası 229
Organizer 14 gözlü 139 TL
VT5 Üç Tekerlekli Moped 79.990 TL
VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL
Elektrikli Motorlu Bisiklet 27.990 TL
Şarjlı Pencere ve Yüzey Temizleyici 899 TL
Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 8.499 TL
Buharlı Temizleyici Mop 1.799 TL
Dikiş Makinesi 8.999 TL
Manikür Seti 399 TL
CC4500 Cyclone Süpürge 3.999 TL
LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter 719 TL
Oyuncak Pilli Robot 499 TL
Oyuncak Yapboz Çiçek 159 TL
Oyuncak Yürüyen Köpek 379 TL
Kaydırak Blok Seti 359 TL
Toz Deterjan 9KG 439 TL
Ahşap Yüzey Temizleyici 1L 65 TL
Halı Koltuk Şampuanı 1L 79 TL
Leke Çıkarıcı Sprey 750 ml 49 TL
Halı 160*230 cm 1.849 TL
Halı 120*180 cm 1.099 TL
Pötikare Masa Örtüsü 159 TL
Pamuk Desenli Banyo Takımı 2'li 329 TL
Saçaklı Banyo Havlu seti 199 TL
Sofra Bezi 59,50 TL
Pamuklu Desenli Paspas 199 TL
Züber Meyve Topu 59,50 TL
Biskrem 45 TL
Cino 119 TL
Dermason Fasulye 1 KG 77,50 TL
Tam Buğday Unlu Lavaş 8'li 90 TL
Tavuk Nugget Sandviç 59,50 TL
Mozaik Kalp Pasta Tabanı 52,50 TL
Lifalif Yulaf Ezmesi 119 TL