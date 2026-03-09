A101 12 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta moped modellerinden kamp malzemelerine, bahar temizliği gereçlerinden küçük ev aletlerine kadar pek çok yeni ürün raflara çıkıyor.

12 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesinde 3'lü siyah cam ankastre set, buharlı temizleyici mop, 3 kişilik kamp çadırı ve katlanabilir kamp sandalyesi öne çıkan parçalar arasında yer alıyor.

Teknoloji kategorisinde 65 inç 4K UHD Smart TV dikkat çekerken, ev işlerini kolaylaştıran şarjlı pencere temizleyici ve dikiş makinesi gibi ürünler uygun fiyat seçenekleriyle mağazalardaki yerini alıyor.