Araç plakalarına ilişkin son dönemde artan tartışmalar ve bilgi kirliliği üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kamuoyuna yönelik açıklama yaptı. Plaka APP mi nasıl anlaşılır, normal plaka ile APP arasındaki fark nedir soruları gündemdeyken yetkililer “APP plaka” olarak bilinen standart dışı plakaların kullanımının hukuken geçerli olmadığını vurguladı. İşte, APP plaka ve normal plaka farkı...

Plaka APP mi nasıl anlaşılır, normal plaka ile APP arasındaki fark nedir soruları vatandaşların gündemindeyken EGM standart dışı plakaların güvenlik sistemlerinin etkinliğini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek bir basın açıklaması yayımlandı. İşte, Emniyet Genel Müdürlüğü basın açıklaması ve APP plaka ve normal plaka farkı...

Araç sahipleri artan denetimler ve açıklamalar nedeniyle plakalarının standartlara uygun olup olmadığını sorguluyor. Türkiye’de kullanılan resmi araç plakaları belirli ölçülere, yazı karakterlerine ve güvenlik unsurlarına sahip olacak şekilde üretiliyor.

Standart plakaların üzerinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basıldığını gösteren resmi mühür ve güvenlik özellikleri yer alıyor. Plaka üzerindeki harf ve rakamların boyutu, aralarındaki boşluk ve karakter yapısı da yönetmeliklerle belirlenen kurallara göre hazırlanıyor.

Eğer plakanın üzerinde resmi mühür bulunmuyorsa, yazı karakterleri farklı bir fontla yazılmışsa ya da harf ve rakamların ölçüleri standarttan farklıysa bu tip bir plaka APP plaka olarak değerlendirilebiliyor.

NORMAL PLAKA İLE APP PLAKA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Türkiye’de kullanılan standart araç plakaları yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen ölçülerde üretiliyor ve üzerinde resmi mühür ile güvenlik işaretleri bulunuyor. Plakalar trafik sistemlerinde araçların kolayca tespit edilmesini sağlayan resmi kimlik niteliği de taşıyor.

APP plaka olarak bilinen plakalar ise genellikle farklı yazı karakterleri, kalınlaştırılmış harfler veya estetik amaçlı değişikliklerle hazırlanıyor.



