İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı (APP) plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı açıklandı. Böylece sürücülere ceza uygulanmayacak.

Standartlara aykırı puntolarla basılmış Avrupa Press Plaka'ya (APP) gelen yeni cezalar nedeniyle araç sahipleri, plakalarını değiştirmek için İstanbul başta olmak üzere birçok kentte basım atölyeleri önünde yoğunluk oluşturdu.

HANGİ PLAKALAR APP KAPSAMINDA?

Konu ve cezalar kısa sürede gündem olurken 140 bin ve 280 bin lira arasında değişen söylemler kafa karıştırmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından da konuyla ilgili bir açıklama yapılarak 'yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan' plakaların hukuken geçerli kabul edilmediği, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakaların bu kapsama girdiği belirtildi.

140 bin lira cezası vardı! APP plakalara 1 Nisan'a kadar süre verildi

140 BİN TL CEZA VE TRAFİKTEN MEN!

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilmektedir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Resmi Belgede Sahtecilik' başlıklı 204'üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir."

1 NİSAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Konuyla ilgili bugün ise son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını verdi. Böylece bu süreçte APP plaka kullanan sürücülere ceza yazılmayacak.

