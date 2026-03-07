Örnek çift olarak görülen Pelin Karahan ve iş adamı Bedri Güntay hakkında ortaya çıkan ayrılık iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ikilinin evlerini ayırdığı öne sürüldü. Ünlü oyuncu Pelin Karahan konuyla ilgili ilk kez konuştu.

“Kavak Yelleri” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi popüler projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ve şimdilerde ise yemek programı sunan Pelin Karahan, 2014 yılında iş adamı Bedri Güntay ile evlenmişti.

Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu dünyaya geldi. Uzun süre magazin dünyasının örnek çiftleri olarak gösterilen Karahan ve Güntay’ın ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Son dönemde çift hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemini hareketlendirdi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın 12 yıllık evliliklerinde kriz yaşadığı ve evlerini ayırdığı iddia edildi. Söylentilere göre Güntay’ın ayrı bir eve taşındığı konuşulurken, bu durum boşanma söylentilerini güçlendirdi.

“HASSASİYETİNİZE SIĞINIYORUM”

Gazeteci Umut Ünver’in sorularını ayaküstü cevaplayan Pelin Karahan, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Oyuncu ayrılık sürecine dair detaylara girmek istemediğini belirterek, “Özel bir konu. Hassasiyetinize sığınıyorum. Ailevi de bir konu olduğu için şu an bir açıklama yapmak istemiyorum. İyiyim. Bir gelişme olursa paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

