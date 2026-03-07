Kaydet

Dünyanın en kritik su yolu Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde sular durulmak bilmiyor. Bölgedeki enerji sevkiyatının kalbine yönelik gerçekleştirilen son saldırının faili netleşti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, Marshall Adaları bayrağı taşıyan "Louise P" isimli petrol tankerinin, "ABD’ye ait bir varlık" olduğu gerekçesiyle hedef alındığı duyuruldu.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN NOKTA ATIŞI

Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen operasyonda, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları (İHA) devreye girdi.

İran Devrim Muhafızları daha önce bölgede bulunan ABD ve İsrail’e ait tüm varlıkların meşru hedef olarak görüldüğünü açıklamıştı.

İran ayrıca Hürmüz Boğazı geçişi sırasında "uyarıları dikkate almadığı" iddia edilen "Pirima" isimli bir başka petrol tankerinin de kamikaze İHA ile vurulduğunu paylaştı.

HÜRMÜZ'DE "MEŞRU HEDEF" DÖNEMİ

İran’ın son 24 saat içindeki operasyonları, bölgedeki ticari gemiler için alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Devrim Muhafızları, Marshall Adaları gibi farklı bayraklar taşısa dahi ABD ve İsrail bağlantılı olduğu tespit edilen her geminin imha edileceğini açıkça ilan etti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: "SON 24 SAATTE ÇOK SAYIDA ABD ASKERİ ÖLDÜ VE YARALANDI"

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, son 24 saatte ABD’nin bölgedeki askeri noktalarına yönelik saldırılarda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü ve yaralandığını iddia etti.

Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari yaptığı açıklamada, "Bölgede ABD üslerine yönelik saldırıların devamı kapsamında, son 24 saat içinde saldırgan ABD ordusuna mensup çok sayıda asker ve komutan öldü ve yaralandı. Ayrıca ABD’ye ait altyapı ve kaynaklara ciddi zarar verildi" ifadelerini kullandı.

Zülfikari, "Bölgede ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 5’inci Filo’dan 21 ölü ve çok sayıda yaralı. El Dhafra Hava Üssü’nde yaklaşık 200 ölü ve yaralı. Basra Körfezi’nin kuzeyinde ABD’ye ait bir petrol tankerinin hedef alınması" diyerek saldırılara ilişkin maddeleri sıraladı.

