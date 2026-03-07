Galatasaray'da son dönemdeki performansıyla takımının başarısında büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz'ın, Beşiktaş derbisinde İngiliz ve İtalyan ekipleri tarafından izleneceği belirtildi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, son dönemdeki performansıyla takımdan öne çıkan isimlerden biri olurken derbide yakın takipte olacağı kaydedildi.

JUVE DE TAKİBE ALDI

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesine damgasını vuran 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Torino ekibinin de izleme listesine dahil edildi.

DEVLER İZLEYECEK

Sporx'in haberine göre; Barış Alper Yılmaz ile ilgilenen Chelsea, Inter ve Napoli, Galatasaray'ın Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacağı müsabakayı takip edecek.

24 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray forması altında bu sezon 37 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 10 gol attı ve 14 asist yaptı.





