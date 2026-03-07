Bugün o meşhur videonun çekildiği okulun öğretmeniyle konuştum, hikayesi sandığınızdan daha tatlı...

MAHMUT ÖZAY / İSTANBUL - Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan, iç ısıtan görüntüsünün perde arkasını Türkiye Gazetesi Eğitim editörü Mahmut Özay paylaştı.

Mahmut Özay hikayeyi şöyle detaylandırdı:

"Milyonlarca izlenmeye ulaşan "Kabe’de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi bu kez bambaşka bir ana eşlik ediyor. Görüntülerde minik bir kız çocuğu, kendini ilahinin ritmine kaptırmış, içinden geldiği gibi dans ediyor. İzleyen herkesin yüzünde bir tebessüm bırakan bu anlar aslında nerede ve nasıl kaydedildi?

Hemen detaylandırayım: Bugün o görüntülerin kaydedildiği okulun öğretmeniyle konuştum.

ASLINDA OKULUN ÖĞRENCİSİ DEĞİL

Burası Ağrı Taşlıçay Yukarı Düzmeydan Ortaokulu. Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İlahi Günlükleri" programı için veliler okula davet edilmiş. İşin en tatlı yanı ise şu; o dünya tatlısı minik aslında okulun öğrencisi değil! Bir velimizin çocuğu, gösteriyi izlemeye gelmiş ve coşkuya dayanamayıp kendini ortaya atmış.

Öğretmenimize "Böyle bir ilgi bekliyor muydunuz?" diye sordum. Şöyle cevapladı: "Amacımız sadece çocuklarımızla mütevazı bir Ramazan etkinliği yapmaktı. Kısa sürede bu kadar yayılacağını, milyonların kalbine dokunacağını hiç tahmin etmemiştik."

Ama bazen en doğal anlar, en çok konuşulan görüntülere dönüşüyor. Ve bu kez, küçük bir çocuğun içten neşesi… milyonların kalbini ısıttı. Ağrı’nın bir köy okulundan yükselen bu samimiyet, bize bayram öncesi en güzel hediyeyi verdi. İyi ki varsın çocuk."

Haberle İlgili Daha Fazlası