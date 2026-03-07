Son günlerde trafik denetimlerinde en çok konuşulan konu, standart dışı plakalar (APP) üzerindeki devasa cezalar oldu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Mart 2026 itibarıyla yaptığı son açıklamalarla birlikte, APP plaka cezası 140 bin TL’ye çıktı. Peki APP plaka nedir, neden yasaktır ve bu cezadan kurtulmak için ne yapmalı? İşte sürücüler için hayat kurtaran adım adım değişim rehberi.

APP (Amerikan Press Plaka); standart plakaların aksine daha kalın, farklı yazı tiplerine sahip ve genellikle estetik amaçlı üretilen plakalardır. Görünüşü şık olsa da, bu plakalar trafik kameralarının (EDS ve PTS) okuma performansını düşürdüğü ve sahte mühür riski taşıdığı için yasa dışıdır.

Daha kalın, farklı yazı tiplerine sahip ve genellikle estetik amaçlı üretilen plakalar yasak kapsamında

2026 APP PLAKA CEZASI KAÇ TL OLDU?

Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle cezalar caydırıcı seviyeye çıkarıldı:

-Standart dışı veya sahte (APP) plaka kullananlara 140.000 TL idari para cezası uygulanıyor.

-Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, araç 30 gün boyunca trafikten men ediliyor.

-Aynı ihlalin yıl içinde tekrarlanması durumunda ceza 280.000 TL’ye çıkıyor ve ehliyet 60 gün süreyle geri alınıyor.

-Sahte mühürlü plaka kullanımı Türk Ceza Kanunu 204. madde uyarınca "Resmi Belgede Sahtecilik" suçuna girer ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilir.

ADIM ADIM APP PLAKA DEĞİŞTİRME REHBERİ

APP plakası dışında normal plakası olanlar değişimi kendileri yapabilir. Cezaya maruz kalmadan önce plakanızı yasal standartlara (karekodlu ve mühürlü) getirmek için ise izlenmesi gereken bazı adımlar var.

1. Polis veya Jandarmaya Bildirim

Orijinal plakalarınız yoksa ilk olarak emniyete gidip kayıp başvurusu yapmanız gerekiyor.

2. Noter Süreci ve Yeni Plaka Basımı

2026 düzenlemelerine göre plaka basım süreci tamamen noterler ve Şoförler Odası üzerinden yürütülmektedir.

Ruhsat ve kimlikle birlikte herhangi bir notere gitmek gerekir. Noter, sistem üzerinden plakanızın kayıp kaydını girer ve size yeni bir plaka basım belgesi verir.

3. Şoförler Odası’nda Basım

Noterden aldığınız belge ile bölgenizdeki en yakın Şoförler ve Otomobilciler Odası plaka basım atölyesine giderek yeni, karekodlu ve mühürlü plakanızı teslim alabilirsiniz.

4. Montaj ve Güncelleme

Yeni plakalarınızı aracınıza takarken vida kullanmamaya (pleksi plakalık tercih edilmeli) dikkat edin. Plakanın üzerindeki harf ve rakamların okunmasını engelleyecek her türlü müdahale TÜVTÜRK muayenesinde ağır kusur sayılır.

2026 YILI PLAKA BASIM ÜCRETİ NE KADAR?

Ruhsat, plaka basım ücreti, basım evrakı gibi ücretler ortalama 4 bin liraya yaklaşıyor. 2026 yılı tarifesine göre tek plaka basım ücreti yaklaşık 850 TL.

PLAKA DEĞİŞİMİ HANGİ DURUMLARDA YAPILAMAZ?

Araç plakasının değiştirilmesine engel belli durumlar vardır. Aracın Motorlu Taşıtlar Vergi (MTV) borcunun olması, aracın muayenesinin olmaması gibi durumlarda plaka değişikliği yapılamaz.

TRAFİK SİGORTASI VE KASKO DA DEĞİŞECEK

Plaka değiştiği için trafik sigorta, kasko, ihtiyari mali mesuliyet sigortaları için de yeni poliçelerin basılması gerekiyor. Ayrıca Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve UTTS kayıtları da güncelleniyor.

EGM’DEN APP PLAKA AÇIKLAMASI

Kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen plakalar ve bu plakaların kullanımına ilişkin yaptırımlar hakkında haberlerin artmasıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü de bir açıklama paylaştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu” başlıklı 23’üncü maddesinde plaka kullanımına ilişkin kurallar ve yaptırımlar açık şekilde düzenlenmiştir.

Kanun’un 23’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık durumunda; yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da araç üzerinde bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca bu fıkra hükmü yeni getirilmiş bir düzenleme olmayıp 2016 yılından bu yana uygulanmaktadır.

Öte yandan kamuoyunda sıklıkla 'APP plaka' olarak ifade edilen durum ise farklı bir hukuki yaptırıma sahiptir. Kanun’un 23’üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık halinde söz konusu olan husus; plakanın ölçüsünden veya görünümünden ziyade plakanın yetkili kuruluş tarafından basılmamış olmasıdır.

Nitekim 2918 sayılı Kanun’un 131’inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilmektedir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 'Resmi Belgede Sahtecilik' başlıklı 204’üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir. Fiilin tekrarı halinde cezalar kademeli olarak artmaktadır.”

