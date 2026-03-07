FIFA, 2026 Dünya Kupası’nda zorunlu su molaları sırasında yayıncı kuruluşların kısa reklam yayınlamasına izin verdi; böylece Dünya Kupası beraber futbol tarihinde ilk kez maç içi reklam uygulaması hayata geçirilecek.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası maçlarının canlı yayınları sırasında yayıncı kuruluşların reklam göstermesine izin verecek. Bu yaz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda, aralarında ITV'nin de bulunduğu kanallar, zorunlu su molaları (hidrasyon molaları) sırasında yayını keserek reklama gidebilecek.

Oyuncu sağlığına ilişkin endişeler üzerine FIFA, Aralık ayında her iki yarıda birer kez olmak üzere üçer dakikalık mola verileceğini teyit etmişti. Bu karar, yayıncı kuruluşlara oyun durduğunda ilk kez reklam gösterme fırsatını sundu.

Daha önce reklamlara yalnızca maçların devre aralarında izin veriliyordu. The Athletic’in haberine göre, yayın yönetmenleriyle yapılan görüşmelerin ardından FIFA, maç içi reklamlara onay verdi.

Futbolda ilk! Dünya Kupası’nda maç içinde reklam dönemi

YAYIN KURALLARI VE SÜRELER

Dünya futbolunun yönetim organı, yayıncılara molaların hakem oyunu durdurduktan sonraki 20 saniye içinde başlamaması gerektiğini bildirdi. Yönergelere göre, oyun yeniden başlamadan en az 30 saniye önce maç yayınına geri dönülmesi de zorunlu tutuluyor. Bu durumda yayıncıların iki dakika on saniyelik bir reklam penceresi olacak.

ITV, bu yılki Altı Ulus Ragbi Turnuvası'nda görüldüğü gibi, bir yandan aksiyonu takip eden "bölünmüş ekran" reklamlarını tercih edebilir. Ancak bu uygulamayı hayata geçirdiğinden beri ITV, reklamların dikkat dağıtıcı olduğunu düşünen izleyicilerin tepkisiyle karşılaştı.

Yayıncılar ayrıca su molaları sırasında stüdyodaki panelistlere dönerek maç içi analiz yapabilir veya maçın önemli anlarını ekrana getirebilir. Bu molalar, geçen yaz ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası sırasında pek çok oyuncu ve antrenörün yoğun sıcaklardan şikayet etmesi üzerine zorunlu hale getirildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Dünya Kupası Turnuva Direktörü Manolo Zubiria konuyla ilgili şunları söyledi:

"Maçların nerede oynandığına, çatının kapalı olup olmadığına veya sıcaklık derecesine bakılmaksızın, her maçta üç dakikalık bir su molası verilecek. Her iki yarıda da düdükten düdüğe tam üç dakika sürecek."

Zubiria ayrıca muhtemel aksaklıklara dair şu eklemeyi yaptı:

"Elbette, 20. veya 21. dakikada halihazırda devam eden bir sakatlık duraklaması varsa, bu durum hakemle birlikte o an yerinde karara bağlanacaktır."

