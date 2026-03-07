Ramazan Bayramı için geri sayıma başladı. Bayram hazırlıkları, seyahat planları ve aile ziyaretleri için tarihleri merak eden vatandaşlar "Ramazan Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 Ramazan Bayramı tarihleri...

Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı ya da İftar Bayramı, İslam âleminde oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dini bir bayram. Bayram, Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Hicr, takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır.

Ramazan Bayramını kapsayan günler resmî tatil ilan edilir. Diğer ülkelerde farklı uygulamalar olmakla birlikte İslam ülkeleri dışındaki bazı büyük firma ve devlet kurumları Müslüman çalışanlarına bayram izni verir.

BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat itibarıyla başladı. 2026 yılı dini takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlıyor. Bayram öncesi 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil başlayacak. Bayramın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi ve üçüncü günü ise 22 Mart Pazar günü idrak edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu takvime göre, yeni bir karar alınmadığı takdirde bayram tatili 3,5 gün olarak uygulanacak. Şu ana kadar ilgili resmi kurumlardan tatilin uzatıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

