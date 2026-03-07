Okullarda düzenlenen Ramazan etkinliklerinden rahatsız olan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, "Çocuklarımıza dini veya siyasi yönlendirmelerde bulunamazsınız. Laiklik ilkesini savunan insanlar, sizin rahatsız olmak bir yana hesap vermeniz gereken büyük bir kitledir." dedi. Derici'ye sosyal medyadan tepki yağdı.

CHP'li Süreyya Öneş Derici, TBMM'de kürsüye çıkarak okullardaki Ramazan etkinliklerine tepki gösterdi. İslamiyeti hedef alan Derici, iktidar vekillerinin de laiklere hesap vermesi gerektiğini belirtti.

ÇOCUKLARA DEĞERLERİN ÖĞRETİLMESİNİ HAZMEDEMEDİ

Derici "Bakınız Sayın iktidar vekilleri; çocuklarımıza Selefi yeminleri okutamazsınız. Çocuklarımıza dini veya siyasi yönlendirmelerde bulunamazsınız. Laiklik ilkesini savunan insanlar, sizin rahatsız olmak bir yana hesap vermeniz gereken büyük bir kitledir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti arkadaşlar; bir İslam devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; laik, demokratik bir hukuk devletidir. Bu ülke asla, asla bir İslam devleti olmayacaktır. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ilelebet yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

CHPli vekil kürsüden nefret kustu, Ramazan etkinliklerini hedef aldı! Tepki yağıyor

TEPKİ YAĞDI

Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de "CHP Milletvekili Süreyya Öneş Derici’nin okullarda yapılan Ramazan görünürlüğüne, etkinliklerine “tepkisi”. İşte böyle açık sözlü olun, rol yapmayın, “değiştik” masalları anlatmayın topluma." dedi.

ERDOĞAN, ETKİNLİKLERE SAHİP ÇIKMIŞTI

MHP lideri Bahçeli'yle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan da okullardaki Ramazan genelgesini takdir etmişti. Erdoğan, "Genelge hukuki ve doğrudur. Çocuklara milli ve manevi değerlerimiz anlatılacak. Hayırdır çocuklarımızın ibadetleri öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Bunların dertleri laiklik değil, dertleri milletin kendisiyle" demişti.

