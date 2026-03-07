Trendyol Süper Lig'de haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde hakem kadrosu futbolseverlerin gündemine oturdu. Dev maçta görev yapacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ve sahadaki hakem ekibinin kimlerden oluştuğu merak konusu oldu. Peki, Ömer Faruk Turtay kimdir?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, İstanbul’da kritik derbide karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilen hakem ekibi açıklanırken, VAR koltuğunda görev alacak isim de dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbide VAR'da Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Derbiyi FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Gökhan Barcın görev yapacak.

ÖMER FARUK TURTAY KİMDİR?

Ömer Faruk Turtay, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan üst klasman hakemlerinden biridir. Turtay, hakemlik kariyerine genç yaşlarda başladı ve 2016 yılında profesyonel hakemlik kategorisinde görev almaya başladı. Türk futbolunda özellikle son yıllarda VAR ve yardımcı hakem görevleriyle öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.

2 Ocak 1996 tarihinde Antalya’da doğan Turtay, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre üst klasman hakemi olarak görev yapıyor. Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev alan hakem, 2024 yılı itibarıyla üst düzey liglerde daha sık görev almaya başladı.

