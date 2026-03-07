İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın komşu ülkelerden özür dileyip "füze atmayacağız" garantisi vermesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın komşularına karşı boyun eğdiğini belirterek, "İran, binlerce yıldır ilk kez bölge ülkelerine yenildi" dedi.

"ORTA DOĞU'NUN ZORBASI ARTIK KAYBEDENİ"

Tahran yönetiminin bir daha ateş açmayacağına dair söz verdiğini belirten Trump, bu geri adımın ABD ve İsrail'in tavizsiz operasyonları sayesinde gerçekleştiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı , "İran artık 'Orta Doğu'nun zorbası' değil, bunun yerine 'Orta Doğu'nun kaybedeni'dir. Teslim olana kadar, hatta tamamen çökene kadar onlarca yıl böyle kalacak" ifadelerini kullandı.

"Bugün İran çok ağır bir darbe alacak!" diyen ABD Başkanı, "İran’ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınmayan bölgeler ve gruplar, tamamen yok edilme ve kesin ölüm riskiyle karşı karşıya" diyerek operasyonun kapsamının genişleyeceği sinyalini verdi.

"EPİC FURY" İLE TAHLİYELER SÜRÜYOR

Operasyonel başarılara da değinen Trump, "Epic Fury Operasyonu" kapsamında 9 binden fazla Amerikalının bölgeden tahliye edildiğini belirterek, "İran teslim olana veya tamamen çökene kadar bu süreç devam edecek" mesajını paylaştı.

