6 yıllık aranın ardından Formula 1’in yeniden İstanbul’a dönmesi gündemde. TOSFED’in İstanbul Park’ın işletmesini devralmasının ardından yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı iddia edilirken, dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonunun Türkiye Grand Prix’si ile yeniden takvime girmesi planlanıyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Formula 1 yarışları yaklaşık 6 yıllık aranın ardından yeniden Türkiye takvimine girebilir. Bu gelişmenin gerçekleşmesi halinde İstanbul’daki yarış, Türkiye Grand Prix’sinin tarihindeki 10. organizasyon olacak.

Formula 1, 6 yıl sonra İstanbul’a geri dönüyor!

İSTANBUL, 6 SEZON BOYUNCA TAKVİMDE YER ALDI

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan ve modern tasarımıyla uluslararası motor sporları takviminde önemli bir yere sahip olan İstanbul Park pisti, ilk kez 2005 yılında Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı. 2003 yılında inşasına başlanan pist, kısa sürede motor sporlarının en dikkat çeken yarış merkezlerinden biri haline geldi.

Türkiye Grand Prix’si 2005 ile 2011 yılları arasında Formula 1 takviminde yer aldı. Bu süreçte farklı yıllarda birçok ünlü pilot İstanbul’da zafer elde etti. Finlandiyalı pilot Kimi Räikkönen, İngiliz sürücüler Jenson Button ve Lewis Hamilton ile Alman pilot Sebastian Vettel Türkiye Grand Prix’sini kazanan isimler arasında yer aldı.

EN ÇOK YARIŞ KAZANAN FELİPE MASSA

İstanbul Park’ta en fazla galibiyet elde eden pilot ise Brezilyalı sürücü Felipe Massa oldu. Massa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında elde ettiği üç birincilikle Türkiye Grand Prix’si tarihinde en çok kazanan pilot unvanını elinde bulunduruyor.

İSTANBUL'DA FORMULA 1 TARİHİNDE ÖNEMLİ OLAYLAR YAŞANDI

Türkiye’de düzenlenen yarışlar, Formula 1 tarihinde önemli anlara da sahne oldu. Özellikle 2010 yılında gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix’sinde yaşanan olaylar uzun süre gündemde kaldı. O yarışta Red Bull Racing takımının pilotları Sebastian Vettel ve Mark Webber liderlik mücadelesi sırasında birbirleriyle temas etti. Temas sonucunda Vettel yarış dışı kalırken, Webber yarışı üçüncü sırada tamamlayabildi.

