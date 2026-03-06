Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Murat Murathanoğlu’nun ardından sosyal medyada ve arama motorlarında isim benzerliği nedeniyle karışıklık yaşandı. Kazada yaşamını yitiren kişi ile spor spikeri Murat Murathanoğlu’nun aynı ismi taşıması, “Murat Murathanoğlu öldü mü?” sorusunun gündeme gelmesine neden oldu.

Bodrum’da beton mikserinin çarpması sonucu 79 yaşındaki iş insanı Murat Murathanoğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından birçok kullanıcı kazada hayatını kaybeden kişinin, basketbol yorumcusu ve spor yazarı Murat Murathanoğlu olduğunu düşünerek başsağlığı paylaşımlarda bulundu.

Ancak kazada hayatını kaybeden kişi ile spor spikeri arasında yalnızca isim benzerliği bulunuyor. Vefat eden ismin Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Melis Murathanoğlu’nun babası işadamı Murat Murathanoğlu öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPTI

Yayılan haberler ardından Spor yazarı Murat Murathanoğlu'ndan açıklama geldi. Vefat eden kişinin uzaktan akrabası olduğunu belirten Murathanoğlu; "Dünden beri bana, kızıma, aileme başsağlığı mesajları geliyor. Bodrum'da vefat eden Murat Murathanoğlu uzaktan akrabam olur, Allah rahmet eylesin. Ben iyiyim, gazetelerde benim resmimi kullanarak ve ünlü spiker Bodrum'da vefat etti diye yazarak çıkan haberler yanlıştır. Ben şu anda İstanbul'dayım ve iyiyim. İlgilenen ve arayan herkese çok teşekkür ederim Allah hepimize sağlıklı ömür versin." ifadelerini kullandı.

MURAT MURATHANOĞLU KİMDİR?

Mehmet Murat Murathanoğlu, Türkiye’de basketbol yayınlarıyla tanınan spor spikerlerinden biridir. 3 Ocak 1958 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Murathanoğlu, üniversite eğitimini ABD’de Illinois Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Murathanoğlu, Türkiye’ye döndükten sonra basketbol alanındaki deneyimini spor medyasında kullanmaya başladı. Spikerlik kariyerine 1988 yılında TRT’de Final Four karşılaşmalarını anlatarak adım attı. TRT'de NBA Basketbol Ligi maçları da anlattı

Daha sonra Show TV, Cine 5 ve NTV gibi kanallarda NBA ve Türkiye Basketbol Ligi maçlarını anlatan Murathanoğlu, basketbol programları ve spor yazılarıyla da tanındı. Yıllar içinde Türkiye’de NBA yayıncılığının gelişmesinde etkili isimlerden biri olarak gösterildi. Eylül 2019'da Salondaki En Kötü Koltuk adında otobiyografik kitabını yayımladı.

