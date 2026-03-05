ABD, İsrail ve İran savaşının ardından altın fiyatlarında sert yükselişler bekleyen yatırımcılar hayal kırıklığına uğradı. Savaşın 6. gününde altın fiyatları, savaş öncesi dönemden de daha düşük seviyelere geriledi. Altın fiyatlarıyla ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir açıklama geldi.

BU FİYATLARDAN ALTIN ALINIR MI? Altın fiyatlarındaki düşüşü 3 nedene bağlayan Memiş, yatırımcılara hayati bir uyarı yaptı. Memiş, "Bu fiyatlardan altın alınır mı?" sorusuna da cevap verdi.



İslam Memiş'in açıklamaları şöyle: Uluslarası piyasalarda ons altın 5.162 dolar seviyesinde. Gram altın 7.490 lira seviyesinde. Hafta sonu İran'a saldırılar başladı. Şubat ayı "saldırı oldu mu, olacak mı?" gerilimiyle devam etti. Bu ortamda altın ve gümüş fiyatları yükselecek şeklinde bir kanı vardı.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR Pazartesi 8.120 liradan açılış yapan bir gram altın vardı. Ons altın 5.420 dolar seviyesine kadar yükseldi. Öğleden sonra düşüş trendi gördük. Salı günü yüzde 5 civarı altın, yüzde 10 civarı gümüş değer kaybetti. Dün biraz tepki alımı vardı, bugün ise yatay. Yani her gün ya sert düşüş, ya sert yükseliş, ya tepki alımları ya da yatay. Belirsizlik devam ediyor.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ? Altın tarafında savaş olmasına rağmen neden düşüş gördük? Bir ihtiyaç tamamlama zorunluluğu çağrısı ile birlikte altın ve gümüş satmak zorunda kalan yatırımcılar. Özellikle sanal tarafta.

İkincisi dolar endeksinin yükselmesi. Doların değer kazanması altın tarafındaki düşüşlerde etkili oldu. Üçüncüsü altın gümüş rasyosunda yükseliş oldu. Dolayısıyla altın biraz daha nasibini aldı.

İŞÇİLİK DÜŞÜNCE PANİK ALIMI OLMADI Ocak ayında 14.500 dolar olan altın tarafındaki işçilik farkları 2.850 dolara kadar geriledi. İşçilik fiyatının gerilemesi insanları panikletmedi. Kimse gidip altın almaya hücum etmedi. Dolayısıyla da bu düşüşler gerçekleşti.

BU DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI Önemli olan bu düşüşler kalıcı mı? Savaş bitince daha da mı düşecek? Aksine ben yükseliş bekliyorum. Bu düşüşlerin bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bu yılın ilk yarısında gram altında 10 bin lira, ons altında 6 bin dolar öngörümü açıklamıştım. Bu düşüncem geçerliliğini koruyor.

BU FİYATLARDAN ALTIN ALIR MIYIM? Ben bu fiyatlardan altın alır mıyım? Evet. Neyi referans alıyorum. 10 bin lira seviyesini. İlk yarıya kadar bu yükselişi beklemeye devam edeceğim için buraları alım fırsatı olarak görüyorum.

