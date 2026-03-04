Marmara Denizi tabanındaki terk edilmiş balıkçı ağları, yalnızca fiziki bir kirliliğin değil, insanoğlunun deniz hayatında açtığı görünmez yaraların da sembolü.

Murat Öztekin - Uzman dalgıçlar tarafından çıkarılan bu ağlar, “Mavi İz” projesi çerçevesinde sanat eserine dönüştürüldü.

Böylece su altındaki sessiz yıkım, karada görünür bir hâle geldi. Heykel sanatçısı Büşra Kölmük, hayalet ağları kullanarak anne ve yavru balık figürlerinden oluşan orijinal bir heykel çalışması üretti.

“Mavi İz” projesi, Orzax’ın; Adalar Belediyesi, DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği iş birliğiyle hayata geçti.

