TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yeni hafta Orta Doğu’da savaş rüzgârı ile başlarken; içeride de ekonomi yönetimi tarafından TL’yi savunmak ve spekülatif atakları engellemek için alınan tedbirlerin ilk yansımaları belli oldu.

Tedbirler kapsamında, Merkez Bankası’nın haftalık repo ihalelerine ara vermesinin ardından piyasa fonlaması %37 olan politika faizi yerine koridorun üst bandından gerçekleşmeye başladı. Böylece dün geceden itibaren TL’nin maliyeti arttı.

GECELİK FAİZ %40’A YAKLAŞTI

Merkez Bankasının ocak ayındaki faiz indiriminin ardından %36,50-%37,00 bandında yatay seyreden gecelik TL faizi (TL REF), dün %39,84 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmenin ardından gecelik repo yatırımı yapan para piyasası fonlarının getirisinde artış yaşanırken, piyasa fonlamasının yüksek seviyelerden gerçekleşmesi ile birlikte “bankaların da mevduat oranlarını yukarı çekmeye başlayacağı” ifade ediliyor.

%39,50 KADAR GERİLEMİŞTİ

Bankalarca sunulan ve “vadesiz hesapta para bulundurma şartı” olmaksızın en yüksek mevduat oranı bu hafta başında %39,50 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, aynı zamanda son ayların da en düşük seviyesi olarak öne çıkmıştı.

Analistler, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak fonlama oranının %40’a yakın devam etmesi halinde, mevduat faizlerinde de yeniden %40’lı seviyelerin söz konusu olabileceğini aktarıyor.

DİKKATLER 12 MART’TA

Öte yandan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 12 Mart’ta faiz kararını açıklamak üzere toplanacak. Son olarak ocak ayında politika faizi 100 baz puanlık indirimle %37,00 seviyesine çekilmişti. Orta Doğu’daki şok yaşanmadan önce, gelecek hafta TCMB’den 50-100 baz puanlık indirim beklentileri öne çıkıyordu.

Bazı analistler ise, jeopolitik risklerde yaşanan yükseliş ve özellikle petrol fiyatlarındaki artışın muhtemel enflasyonist yansımalarına dikkat çekerek “Bu sebeple TCMB’nin bu toplantıda ‘pas’ geçmesi de ihtimaller dahiline girmeye baladı” görüşünü savunuyor.

