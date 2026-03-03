İstanbul’da 2016 yılından bu yana kayıp olarak aranan 2 kadının, öldürüldüğü ortaya çıktı. Bolu’da 10 yıl önce gömülü bulunan kemik, kafatası parçaları ve izmarit üzerinde yapılan DNA incelemesi korkunç gerçeği ele verdi.

İstanbul’da 2026 yılında işlenen 2 cinayet, tam 10 yıl sonra aydınlatıldı. İşte Bolu-Mengen’de bulunan kemik parçaları ve sigara izmaritinden yola çıkılarak aydınlatılan cinayetlerin perde arkası…

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Kriminal Başkanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu;

DNA İNCELEMESİ YAPILDI

Jandarma Kriminal Başkanlığınca, Bolu’nun Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde 24 Temmuz 2024 tarihinde toprağa gömülü halde bulunan kafatası ve kemik parçalarına DNA incelemesi yapıldı.

BAŞKA CİNAYETİN DELİLİYLE EŞLEŞTİ

Interpol üzerinden ailelere ulaşıldı ve maktuller ile İstanbul’da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı. Kimliklerin kesin olarak tespit edilmesinin ardından maktullerden alınan örnekler, 2016 yılında İstanbul’da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleşti.

KAYIP OLARAK ARANAN 2 KADIN

Yapılan incelemeler sonrasında kemiklerin 2016 yılından bu yana kayıp olarak aranan M.M. ve M.Y isimli yabancı uyruklu 2 kadına ait oldukları ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜP ORMANA GÖMMÜŞLER

Soruşturmada 2 JASAT ekiplerinin koordinesinde 2 kadına ait cep telefonlarının HTS kayıtları da incelendi. 2 kadının F.Y. ve Y.D. isimli şüpheliler tarafından öldürülüp Mengen’de ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi.

CEZAEVİNDE ÇIKTILAR

Aranan şüphelilerin 2016 yılında işledikleri diğer ‘Kasten Öldürme’ suçundan dolayı, halen hükümlü olarak cezaevinde oldukları belirlendi. İki şüphelinin ifadeleri alındı, ‘Tasarlayarak Kasten Öldürme’ suçundan bir kez daha tutuklandılar.

