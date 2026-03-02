İstanbul Modern’de açılan “Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi, güncel fotoğraf sanatını 18 sanatçının eserleriyle yansıtıyor.

MURAT ÖZTEKİN- Türkiye’deki güncel fotoğraf sanatını yansıtan “Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi, İstanbul Modern’de ziyaretçilerini ağırlıyor.

18 sanatçının 2010’lardan itibaren ürettiği eserlerin yer aldığı sergi, hayali manzaralar, kurgusal portreler ve alternatif mekân tahayyülleri ile dünyayla kurduğumuz ilişkileri tekrar düşünmeye davet ediyor.

Sergi, günümüz sanatçılarının fotoğrafın imkânlarını sorgulayarak bir yandan dünyada olan bitenleri yansıtırken diğer yandan yeni duygusal ve mekânsal imgeler inşa edebileceğini gösteriyor.

Sergide yer alan Yeşil Gönenli’nin enstalasyonu ise uykunun mahiyeti, baba acısı ve ölüme dair sanatseverleri düşünmeye iten bir eser olarak dikkat çekiyor. Eserde farklı kareler, beyaz örtüyle kaplı bir yatak üzerinden görülebiliyor. Boğaz manzarasına karşı kurgulanan “Hayal Kitaplığı” da kataloglar ve fotoğraf alanından seçilmiş kitaplar aracılığıyla sergi tecrübesini yavaşlatıyor. Sergi, 18 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

