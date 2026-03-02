ABD saldırısında Hamaney ve ailesi hayatını kaybederken, İranlı komutan İsmail Kani yine son anda kurtuldu. Lübnan’dan Tahran’a kadar her suikast sofrasından sağ kalkmayı başaran Kani’nin bu "olağanüstü" zamanlaması, sosyal medyada ajanlık iddialarını ortaya çıkardı.

ABD saldırısında Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelini de hayatını kaybetti. Dikkat çeken durum ise, İranlı komutanlardan İsmail Kani oldu.

Kani’nin ilginç özellikleri bulunuyor. İsmail Kani’nin bütün ABD-İsrail saldırılarında hep son anda kurtulması tartışmalara yol açtı.

Örneğin Lübnan’da Hizbullah saldırısından az önce kurtulan Kani, 12 günlük savaşta komutanların hepsi öldürülürken yine son anda kurtulmayı başarmış.

Kani son olarak Hamaney’in öldürüldüğü toplantıya da katılmış ancak saldırıdan hemen önce erken bir şekilde toplantıyı terk etmiş.

Toplantıya katılanların tamamı öldürülürken Kani yine kurtulmayı başarmış. Sosyal medyada “Kani, Hamaney’i sattı”, “ABD-İsrail ajanı olduğu” iddiaları dolaşsa da böyle bir şey henüz doğrulanmış değil… Kani’nin bir “ajan” olduğu iddialarını güçlendirmek için yapay zekâ ile bir animasyon bile yapıldığı biliniyor.

