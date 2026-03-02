General İsmail Kani toplantıyı erken terk etmiş! Her suikasttan kurtulan adam
ABD saldırısında Hamaney ve ailesi hayatını kaybederken, İranlı komutan İsmail Kani yine son anda kurtuldu. Lübnan’dan Tahran’a kadar her suikast sofrasından sağ kalkmayı başaran Kani’nin bu "olağanüstü" zamanlaması, sosyal medyada ajanlık iddialarını ortaya çıkardı.
İranlı komutan İsmail Kani'nin ABD saldırılarından sürekli son anda kurtulması, ajan olduğu yönündeki doğrulanmamış iddiaları güçlendirdi.
- ABD saldırısında Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelini hayatını kaybetti.
- İranlı komutan İsmail Kani, tüm ABD-İsrail saldırılarından hep son anda kurtulmasıyla dikkat çekiyor.
- Kani, Hamaney'in öldürüldüğü toplantıdan da saldırıdan hemen önce ayrılarak kurtuldu.
- Sosyal medyada Kani'nin "ajan" olduğu veya "Hamaney'i sattığı" yönünde iddialar ortaya atıldı.
- Bu iddialar henüz doğrulanmadı, ancak yapay zekâ ile animasyonlar dahi yapıldığı belirtiliyor.
ABD saldırısında Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelini de hayatını kaybetti. Dikkat çeken durum ise, İranlı komutanlardan İsmail Kani oldu.
Kani’nin ilginç özellikleri bulunuyor. İsmail Kani’nin bütün ABD-İsrail saldırılarında hep son anda kurtulması tartışmalara yol açtı.
Örneğin Lübnan’da Hizbullah saldırısından az önce kurtulan Kani, 12 günlük savaşta komutanların hepsi öldürülürken yine son anda kurtulmayı başarmış.
Kani son olarak Hamaney’in öldürüldüğü toplantıya da katılmış ancak saldırıdan hemen önce erken bir şekilde toplantıyı terk etmiş.
Toplantıya katılanların tamamı öldürülürken Kani yine kurtulmayı başarmış. Sosyal medyada “Kani, Hamaney’i sattı”, “ABD-İsrail ajanı olduğu” iddiaları dolaşsa da böyle bir şey henüz doğrulanmış değil… Kani’nin bir “ajan” olduğu iddialarını güçlendirmek için yapay zekâ ile bir animasyon bile yapıldığı biliniyor.