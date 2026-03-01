Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile berabere kalarak zirve yarışında kritik 2 puan bırakan Fenerbahçe, maçın son saniyesinde Dorgeles Nene ile direği geçemezken oyuncular büyük üzüntü yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, maçı son saniyesinde gol fırsatını değerlendiremedi.

SON SANİYEDE 3 PUANI KAÇIRDI

Antalya'daki maçta 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler, 6 dakikada içinde bulduğu 2 golle skoru 2-2'ye getirdi ancak son saniyede galibiyeti kaçırdı.

NENE TOPU DİREĞE ZIMBALADI

Mücadelede sonradan oyuna dahil olan Dorgeles Nene, 90+6. dakikada altı pas içine indirilen topa vuruşunu yaptı ancak direği geçemedi.

Nene'nin müsait pozisyonda topu direğe göndermesinin ardından son düdük çalarken sarı lacivertli futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

17 TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Bu sezon Süper Lig'de toplamda 17 topu direkten dönen Fenerbahçe, bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.

