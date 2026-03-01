Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür, teknik heyetin bu kararını beğenmedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Antalya'daki müsabakayı ilk 11'de başlayan milli oyuncu, 2-0'dan 2-2'ye gelen maçın 74. dakikasında oyundan alındı.

OYUNDAN ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Değişiklik için numarasını görünce şaşkınlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, kararı beğenmezken söylenerek kenara geldi. Yerini Dorgeles Nene'ye bırakan 27 yaşındaki futbolcu, kulübede değişikliğe tepki gösterdi.

MERT MÜLDÜR DE TEPKİLİ

Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun yerine 20. dakikada oyuna dahil olan Mert Müldür, 87. dakikada oyundan alındı ve yerini Anthony Musaba'ya bıraktı.

Mert Müldür'ün kenara geldikten sonra bu karara sinirlendiği görüldü.

