ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'ın da misilleme yapmasıyla Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Bölgede bombalar patlarken, bu durum özellikle altın fiyatlarında hareketliliğe neden oldu.

ABD ve İsrail'in saldırılarında İran'ın dini lideri Hamaney ve bazı üst düzey isimler hayatını kaybetti. İran ise misilleme olarak İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ve ABD'nin Orta Doğu'da farklı ülkelerde bulunan üstlerini vurdu. Bölgede çatışmalar devam ederken, yaşananlar piyasaları da etkiledi.

BİTCOİN'DE SATIŞ BASKISI Jeopolitik riskin tavan yaptığı şu dönemde, kripto para gibi riskli yatırımlar satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Dün 67 bin dolardan 63 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin bugün ise 66 bin dolar üzerinde dengelendi.

ALTINDA SERT HAREKETLER BEKLENİYOR İran'ın birçok ülkedeki ABD üslerini vurması ve savaşın daha geniş bölgelere yayılma riski, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Analistler, altın gibi değerli metallerde pazartesi günü sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.

KAPALIÇARŞI'DA MAKAS 600 LİRAYI AŞTI Altındaki sert hareketler sonrası Kapalıçarşı ve bankalardaki alım-satım fiyatı arasındaki makas da bir hayli arttı. Dün savaşın başlamasıyla Kapalıçarşı'daki makas 600 liraya çıkmıştı.

Cuma gününü 7 bin 400 lira seviyelerinden tamamlayan altının gram fiyatı, Kapalıçarşı'da 8 bin liranın üzerine çıkmıştı.

BANKALARDA MAKAS 1200 LİRAYA ÇIKTI Kapalıçarşı'nın ardından bankalardan da bir hamle geldi. Bazı bankalar, artan oynaklık ve risk primi nedeniyle altın satış fiyatına 1.200 liralık bir makas farkı koydu.

GRAM ALTIN 8 BİN 598 LİRA Özel bir banka hafta sonu işlemlerinde müşterilerden 7.394 liraya aldığı altını, 8 bin 598 liradan satmaya başladı.

GÜMÜŞTE MAKAS 50 LİRAYI AŞTI Aynı bankada gümüş fiyatındaki makas da dikkat çekti. Gümüşü müşteriden 128 liraya alan banka, satış fiyatını ise 180 liraya çıkardı.

