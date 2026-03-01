İhlas Haber Ajansı
Dolmuş kavgasında kan döküldü! Maket bıçağıyla yaraladı
Kırıkkale'de dolmuşta tartışma çıktı. Kavgada sinirlerine hakim olamayan kadın, 20 yaşındaki kişiyi maket bıçağıyla yaraladı.
Yeni Mahalle'deki Bağdat Köprüsü Dolmuş Durağı'nda, bir kadın tartıştığı yolcuyu maket bıçağıyla elinden yaralayarak gözaltına alındı.
- Bir dolmuş durağında kadın ile yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
- 43 yaşındaki kadın, tartışma sonucu 20 yaşındaki bir yolcuyu maket bıçağıyla elinden yaraladı.
- Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın gözaltına alındı.
- Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Yeni Mahalle Millet Bulvarı üzerindeki Bağdat Köprüsü Dolmuş Durağı'nda; iddiaya göre, 43 yaşındaki E.Y. isimli kadın ile yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
MAKET BIÇAĞIYLA YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, yanında bulunan maket bıçağıyla 20 yaşındaki A.E.'yi elinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
