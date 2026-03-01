Kırıkkale'de dolmuşta tartışma çıktı. Kavgada sinirlerine hakim olamayan kadın, 20 yaşındaki kişiyi maket bıçağıyla yaraladı.

Yeni Mahalle Millet Bulvarı üzerindeki Bağdat Köprüsü Dolmuş Durağı'nda; iddiaya göre, 43 yaşındaki E.Y. isimli kadın ile yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

MAKET BIÇAĞIYLA YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, yanında bulunan maket bıçağıyla 20 yaşındaki A.E.'yi elinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

