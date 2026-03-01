İran'ın İngiltere'nin Güney Kıbrıs'ta bulunan üslerini füzeyle hedef aldığı iddiası, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yalanlandı. Hükümet Sözcüsü “Kıbrıs yönüne füze fırlatıldığına dair açıklamalar ve yayınlar doğru değil” dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar sürerken, İran'ın İngiltere'nin Güney Kıbrıs'ta bulunan üslerini füzeyle hedef aldığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddiaya ilişkin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Konstantinos Letimbiotis’ten açıklama geldi. İddiaları yalanlayan GKRY Hükümet Sözcüsü, ülkeye yönelik bir tehdit olduğuna dair hiçbir gösterge bulunmadığını belirtti.

‘İran, Güney Kıbrıs’taki İngiliz üslerine saldırdı’ iddiasına yalanlama

“DOĞRU DEĞİL”

Açıklamada şöyle denildi:

Kıbrıs yönüne füze fırlatıldığına dair açıklamalar ve yayınlar doğru olmayıp, ülkeye yönelik bir tehdit olduğuna dair hiçbir gösterge bulunmadığı açıklığa kavuşturulmuştur. Yetkili merciler durumu yakından ve sürekli olarak takip etmektedir.

Rum medyasında yer alan haberlere göre, GKRY Hükümet Sözcüsü Letimbiotis, 2 İran füzesinin Akdeniz boyunca gittiğini, hiçbir zaman Kıbrıs'a yönelmediğini öne sürdü.

SAVUNMA BAKANI NE DEMİŞTİ?

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ise İran'dan iki füzenin, İngiltere'nin askeri üslerinin bulunduğu GKRY'ye doğru ateşlendiğini ancak bu füzelerin kendi üslerini hedef almadığına emin olduklarını söylemişti.

Kıbrıs Rum kesiminde İngiltere'nin Akrotiri ve Dikelya'da, uçakların da konuşlandığı egemen üsleri, Troodos Dağı'nda ise bir radar ve dinleme istasyonu yer alıyor.

