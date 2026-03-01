İran, "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğunu bildirdi. Saldırının ardından tanker mürettebatının tahliye edildiği ve dört kişinin yaralandığı kaydedildi. Öte yandan Ummanlı yetkililer, Duqm Ticaret Limanı’nın iki İHA aracıyla hedef alındığını duyurdu. Söz konusu saldırılar, ABD-İran görüşmelerinde arabuluculuk rolü üstlenen Umman’a yönelik gerçekleştirilen ilk saldırı olarak kayda geçti.

Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye yönelik ilk saldırı pazar sabahı meydana geldi. Umman Deniz Güvenliği Merkezi, konuya ilişkin X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, geminin limanın 5 mil kuzeyinde hedef alındığını belirtti. Açıklamada, gemide bulunan 20 mürettebattan tamamının tahliye edildiği, dört kişinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı. Mürettebattan 15 kişinin Hindistan, 5 kişinin ise İran vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

DUYURUNUN ARDINDAN İLK SALDIRI

Olay, İran donanmasının ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmasının ardından gerçekleşen ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

UMMAN'DA TANKER VE LİMAN HEDEF ALINDI

Öte yandan Umman Haber Ajansı, Duqm Ticaret Limanı’nın iki İHA aracıyla hedef alındığını duyurdu. Umman’ın ABD-İran görüşmelerinde arabuluculuk rolü üstlendiği biliniyor.

AFP'nin bildirdiğine göre, saldırıların en yoğun hissedildiği ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri'nde, düşürülen insansız hava araçlarının parçalarının bazı evlere isabet etmesi sonucu 2 sivil yaralandı. Abu Dabi’de ise ele geçirilen bir İHA’nın parçalarının Etihad Kuleleri’ndeki bir binaya çarpması sonucu bir kadın ve bir çocuk yaralandı.

Katar yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, İran’ın ülkeye 65 füze ve 12 insansız hava aracı fırlattığı, bunların büyük bölümünün engellendiğini açıkladı. Ancak sekiz kişinin yaralandığı, birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından sabah saatlerinde de Doha ve Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirilmişti.

⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

