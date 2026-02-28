Ekonomist İslam Memiş, İran'a başlatılan saldırı sonrası yatırımcılara uyarılarda bulundu. "Süreç başladı, fırsat var!" diyen Memiş, altın, borsa ve dövizle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. İşte detaylar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD ve İsrail'in İran saldırısı sonrası piyasalarla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Sosyal medya üzerinden video paylaşan Memiş; borsa, dolar, euro ve altın konusunda açıklamalar yaptı.

"Süreç başladı, fırsat var!" diyen Memiş, "İsrail ve ABD, İran'ı vurmaya başladı. Onun öncesinde de Pakistan-Afganistan savaşı başlamıştı. Dünyada tekrar bir jeopolitik bir gerilim fiilen başladı. Önceden sözlü devam eden bu tehditler artık fiilen uygulanmaya başlandı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftayı 13.717 puan seviyesinden tamamladı. Yüzde 1,16'lık değer kaybıyla haftayı tamamladı. Borsada satışların devam edeceğini 13.500 puan ve 12.900 puan seviyesine kadar bu gerilemenin devam edebileceğini söylemiştim. Kar satışlarının devamını bekliyorum. Bu düşüşlerin ilk defa borsaya girecekler, borsa için uzun vadeli pozisyon alanlar, özellikle borsadaki önümüzdeki aylarda yükseliş trendini kaçırmak istemeyenler için bir fırsat niteliğinde olduğunu söyleyebilirim." dedi.

2026'DA 2 ŞAMPİYON VAR

2026 yılında 2 tane şampiyon olduğunu belirten Memiş, "Biri borsa, diğeri Bitcoin. Bu öngörümü hala koruyorum. Dolayısıyla borsada 14 bin puan seviyelerini görünce birçok arkadaş 'Geç mi kaldık?' diye hayıflandı. Geç kalınmış bir şey yok. Borsadaki fırsatlar tekrar ayağınıza geldi. Borsaya girip de en az 6 ay, 1 yıl planlama yapmayı düşünen arkadaşlarımızın, önümüzdeki haftadan itibaren bu fırsatları değerlendirmesi lazım. Yıl sonuna kadar borsada 16.000 puan seviyesini bekliyorum. Borsa tarafındaki kar satışlarının, düzeltme hareketlerinin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Aksine bir fırsat verdiğini düşünüyorum. Burada önemli olan hangi şirketlere yatırım yapacağınız." ifadelerini kullandı.

Altın, borsa, döviz... İran saldırısı sonrası İslam Memiş uyardı: Süreç başladı, fırsat var!

YIL SONU DOLAR VE EURO TAHMİNİ

Yıl sonu dolar ve euro tahminlerini de paylaşan Memiş, "Dolar ve Euro kuru stabil yatay seyrinde devam ediyor. Bu yıl dolar/TL kurunda 50, Euro/TL kurunda 60 lira seviyelerini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Altın, borsa, döviz... İran saldırısı sonrası İslam Memiş uyardı: Süreç başladı, fırsat var!

"PLANA SADIK KALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Altınla ilgilide değerlendirmeler yapan Memiş şunları söyledi:

"Ons altın uluslararası piyasalarda 5.263 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Geçen hafta barış ve anlaşma haberleriyle 4.800 dolara kadar gerilemişti ons altın. Geçen hafta açıklamıştık. Bir anlaşma yok, savaş riski var diye.. Yükselişlerin devamını 5.400, 5.600, ana trendde 6 bin dolar seviyesini bekliyorum diye uyarmıştık. Plana sadık kalmaya devam ediyoruz.

Altın, borsa, döviz... İran saldırısı sonrası İslam Memiş uyardı: Süreç başladı, fırsat var!

"BU SEVİYELER GELİNCE ALTINLA VEDALAŞACAĞIZ"

Ons altında yükseliş beklentimiz devam ediyor. 5.400 dolar seviyesi ve ikinci direnç seviyesi olan 5.600 dolara kadar yükseliş beklentim devam ediyor. Oradan kar satışı gelir mi gelmez mi? Bu sorunun cevabı İran misillemesinden saklı. İran nasıl bir misilleme yapacak? İran bu işin altından kalkabilecek mi? ABD, İsrail'e destek için tekrar İran'a saldıracak mı? Benim nazarımda bu göstermelik bir süreç. Bu süreç 4-5 gün sürecek. Amaç İran'da rejim değişikliği gerçekleştirmek. Biz altın tarafında bu yıl ana trende odaklandık. Ons altında 6 bin dolar seviyesi, gram altında 10 bin dolar seviyesi. Bu seviyeler gelince altın ve gümüşle vedalaşacağız. Araba almak isteyenler araba, ev almak isteyenler ev alacak."

