Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş, Selçuk İnan liderliğindeki Kocaelispor ile kozlarını paylaşıyor. Turka Kocaeli Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 24'üncü hafta mücadelesinde Kocaelispor'a konuk oldu. Sarı kart cezalısı teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu deplasmanda takımının başında yer almıyor.

KOCAELİSPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cengiz, Cerny, Hyeon-gyu Oh

Hyeon-gyu Oh, 3 maçta 3 gol attı.

DEV DERBİ ÖNCESİ SON MAÇ

Siyah-beyazlılar, 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve haftaya 43 puanla 4'üncü sırada giriş yaptı. Kocaelispor ise 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 30 puanla 8'inci sırada.

Sergen Yalçın'ın ekibi, deplasmanda kazanarak, Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor. Kocaelispor ise seyircisi önünde rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure, müsabakada forma giyemiyor.

Orkun Kökçü

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta iki oyuncu, ceza sınırında bulunuyor. Salih Uçan, Kocaelispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak. Sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da ceza sınırında yer alıyor.

Salih Uçan

BEŞİKTAŞ 16 SEZON SONRA KOCAELİ DEPLASMANINDA

Siyah-beyazlılar, 2008-2009'da Süper Lig'den düştükten sonra amatör kümeye kadar gerileyen yeşil-siyahlılar ile 16 sezon sonra Kocaeli'de karşılaşıyor. İki takım arasında Kocaeli'de oynanan son maçı Beşiktaş, 3-1 kazanmıştı.

