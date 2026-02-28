ABD ve İsrail'in İran'ı vurması ve İran'ın misillemesi sonrası piyasalar karıştı. Cuma gününü 7 bin 400 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, Kapalıçarşı'da 8 bin lirayı aştı. Böylece spot piyasa ile Kapalıçarşı arasında makas 600 liraya ulaştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması Orta Doğu'da tansiyonu tavan yaptı. İran'ın da İsrail'e yönelik saldırısı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini vurması sonrası jeopolitik gerilimler en üst seviyeye çıktı. Bu gelişme piyasaları da etkiledi.

KRİPTO ÇAKILDI, ALTIN FIRLADI

İran'a yönelik saldırılar ve İran'ın misillemesi sonrası piyasalar alt üst oldu. Riskli varlıklar grubunda olan kripto paralar çakılırken, güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları piyasanın kapalı olmasına rağmen zirve yaptı.

Orta Doğu karıştı, altın fiyatları zirve yaptı! Kapalıçarşıda makas 600 liraya ulaştı

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Altının gram fiyatı cuma gününü 7 bin 400 liradan tamamlamıştı. Piyasanın kapalı olduğu cumartesi günü başlayan savaş sonrası, Kapalıçarşı'da altın fiyatları kritik eşiği aştı.

GRAM ALTIN 8 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 8 bin liranın üzerine çıktı. Saat 16.10 itibarıyla gram altın 8 bin 17 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 13 bin 89 liradan alıcı buluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası