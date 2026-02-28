İstanbul Kartal’da devrilen bir ağacın altında kalan İbrahim Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç oyuncu Yıldız bugün sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Kartal’da şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalan genç oyuncu İbrahim Yıldız, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

“Duy Beni” dizisinde canlandırdığı Dağhan karakteriyle tanınan 27 yaşındaki Yıldız, 15 Ağustos tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanmıştı. İddialara göre, yola sürüklenen bir plastik tabureyi yakalamak için hamle yaptığı sırada, rüzgarın etkisiyle gövdesinden kopan ağaç Yıldız’ın üzerine devrildi.

6 AYDIR MÜCADELE VERİYORDU

Ağır yaralanan oyuncu hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı ve yaklaşık altı ay süren mücadelesini kaybetti. İbrahim Yıldız’ın vefatı, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Genç oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Yıldız'ın ailesi, yakınları, oyuncu arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

İbrahim Yıldız'ın ablası

Cenazede zor anlar...

İbrahim Yıldız’ın babası, kızını cenazede teselli etmeye çalıştı.

Yıldız'ın büyük ablası ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Yıldız'ın annesi

"TUTAMADIM YİĞİDİMİ"

27 yaşında hayatını kaybeden İbrahim Yıldız’ın cenazesinde annesi, “Tutamadım yiğidimi, Allah yardım et” sözleriyle gözyaşlarına hakim olamadı.

