ABD tarihinin en garip suç vakalarından biri olan Tony Kiritsis’in rehine krizi, yarım asır sonra “Kopma Noktası” adıyla beyazperdeye taşındı. Gus Van Sant imzalı filmde, çılgına dönen bir adam üzerinden kapitalizm ve medya eleştirisi yapılıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Indianapolis’te yaşayan Tony Kiritsis adlı adam, 8 Şubat 1977 günü kendisini dolandırdığını düşündüğü mortgage şirketinin binasını bastı. Çılgına dönmüş Tony’nin hedefinde şirketin sahibi ML Hall vardı ama tatile çıktığı için oğlu Richard’ı boynuna telle bağladığı bir silah düzeneğiyle rehin alarak evine götürdü. Tony, şirketten 5 milyon dolar ve kamuoyu önünde bir özür bekliyordu. Derken reyting peşindeki TV kanalları yüzünden hadise, herkesin canlı yayında seyrettiği büyük bir rehine krizine dönüştü. 63 saat süren bu kriz, enteresan şekilde son buldu…

Amerikan tarihinin en garip suç vakalarından biri olan Tony Kiritsis’in bu rehin alma hikâyesi, tanınmış yönetmen Gus Van Sant tarafından beyazperdeye taşınıyor. “Kopma Noktası” (Dead Man’s Wire) adlı eserin başrollerinde Bill Skarsgård, Cary Elwes ve usta aktör Al Pacino yer alıyor.

SUÇUN PSİKOLOJİSİ

Gus Van Sant, işin psikolojik yanını merkezine alarak minimalist bir suç filmine imza atıyor. Eserde suçlu Kiritsis’in mazisine dair pek bilgi verilmese de sistem tarafından çıldırtılarak sokulduğu paranoyak hâl, detaylı şekilde tasvir ediliyor.

Büyük kısmı kapalı mekânda geçen eserde dinamik bir kurguyla merak uyandıran anlatım yakalanıyor. Filmde Fred Temple adlı radyocunun anlatımı da buna katkı sunuyor.

Alt metinlere baktığımızda ise eli silahlı Tony’ye yakın durularak hedefe mortgage şirketi üzerinden “Amerika rüyası” ve kapitalizm konuyor. Biraz da boynuna silah bağlanmış rehineyi canlı yayında gösteren medyanın çıkarcı tavrı tenkit ediliyor. Ancak negatif karakterler, alakasız şekilde dinî yönleri öne çıkarılarak resmediliyor!

Bir karakterin ön planda olduğu eserde yer yer realiteden uzaklaşılarak seyirciye tesir etmekte zorlanıldığı da görülüyor. Bu yüzden gerçek hadisenin detaylarını bilenlere, “daha orijinal bir yapım olabilirmiş” dediriyor.

AL PACINO ETKİSİ

Buna rağmen işin oyunculuk cephesi ise ustalıklı… 85 yaşındaki Al Pacino, koltuğundan pek kalkmamasına rağmen patron baba rolüyle esere çok şey katıyor. Ancak Bill Skarsgård, Tony rolüyle çılgın bir performans sergiliyor.

Ezcümle “Kopma Noktası” negatif yanları bulunan ama bir suçlunun psikolojisini farklı şekilde ele alan bir yapım oluyor...

Yönetmen: Gus Van Sant

Tür: Gerilim

Ülke: ABD

YAVRU VATAN MÜCADELESİ! KUZEY KIBRIS’IN İÇLİ TÜRKÜSÜ

Osmanlıya dair eserlerden sonra son yıllarda Türkiye’nin yakın tarihine dair çekilen filmlerin sayısında dikkat çeken bir artış var. Özer Feyzioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Kıbrıs Türküsü” adlı eser ise 1957-1974 yılları arasında Kıbrıs’ta yaşanan hadiseleri Türk tezleriyle gözler önüne seriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Emre Bey, Almila Ada, Macit Koper, Cemal Hünal ve Murat Serezli gibi isimler bulunuyor.

MERKEZDE ALİ ÖĞRETMEN VAR

Eserde Kıbrıs çıkarmasının öncesine gidilerek adada Türklere artan baskılar sebebiyle öğretmenlik mesleğini bırakıp Türk Mukavemet Teşkilatı’na katılan Ali’nin hikâyesi merkeze yerleştiriliyor. Ali üzerinden Kıbrıs Türklerinin on yedi yıla yayılan mücadelesini anlatan film, aynı zamanda Denktaş gibi tarihî figürlere ve siyasi gelişmelere yer veriyor. Devrin atmosferini kronolojik bir akışla sunan eser, ferdî bir mücadelenin toplumsal bir direnişe dönüşüm sürecini işliyor.

Yönetmen: Özer Feyzioğlu

Tür: Tarihî

Ülke: Türkiye

