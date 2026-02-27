ABD’nin İran’a saldırması hâlinde Türkiye’nin “güvenlik gerekçesiyle” İran’a gireceği iddialarının “gerçek dışı” olduğunu belirten MSB kaynakları, “Aynı şekilde tampon bölge kurulacak iddiaları da doğru değildir” dedi.

YEŞİM ERASLAN - ABD-İran arasındaki gerilim artarken uluslararası basında çıkan “Türkiye İran’a girecek, İran’la arasında tampon bölge kuracak” iddialarına Millî Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) cevap geldi.

MSB kaynakları söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye bölgesindeki tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarına devam etmektedir. Doğabilecek risklere karşı da ilgili kurumlarla koordineli olarak gerekli tedbirler alınmaktadır. ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde İran topraklarında tampon bölge oluşturulacağına yönelik iddialar da doğru değildir.”

SON ANA KADAR ATLAMADI

Kaynaklar, Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğramasına ilişkin de bilgi verdi. Bulgaristan sınırındaki iz nedeniyle verilen alarm reaksiyon görevi için havalanan F-16’nın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Binbaşı Bolat’ın uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı açıklandı. Yetkililer, ayrıca “Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır” bilgisini paylaştı.

İbrahim Bolat

SOMALİ’YE S-400 YOK

MSB, S-400 hava savunma sisteminin Somali’ye verileceğine yönelik iddiaları için de “S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup göreve hazır durumdadır. S-400 hava savunma sistemlerinin Somali’de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmamakta” diye konuştu.

AMERİKA’YA YAKIN TAKİP

ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesine yönelik haberleri de değerlendiren bakanlık, “ABD’nin Suriye ve Irak’ta ki faaliyetleri bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip ediliyor” açıklamasını yaptı.

