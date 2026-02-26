Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2020'de hobi olarak 4 sakız koyunuyla üretime başlayan Atilla ve Cemil Doğan kardeşler, kısa sürede sürülerini 600'ün üzerine çıkardı. Üçüz, dördüz, beşiz ve hatta dokuzlu doğumlarla dikkat çeken koyunların yılda iki kez yavruladığı, yıllık süt veriminin 250 litreye ulaştığı belirtildi. Doğan kardeşler, Pamukkale Üniversitesi ile genetik proje hazırlığı yaptıklarını da bildirdi.

Türkiye'nin sakız cinsi koyunlarının dokuz doğurmasıyla tanıdığı Atilla ve Cemil Doğan kardeşler, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde 2020 yılında başladıkları küçükbaş hayvan üretiminde büyük başarı elde etti. Koyunları üçüz, dördüz ve beşiz doğuran Doğan kardeşler, yakaladıkları verimle birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

HOBİ OLARAK 4 KOYUNLA BAŞLADILAR

47 yaşındaki Atilla Doğan, 2020'den önce büyükbaş ve keçi yetiştiriciliği yaptıklarını belirterek, zarar edince hepsini sattıklarını söyledi. Doğan, kardeşiyle tekstil sektöründe çalıştıklarını ve hayvanları satınca 2020'de hobi amaçlı Aydın'dan getirdikleri 4 sakız cinsi koyunla küçük çaplı kendilerine yetecek kadar üretime başladıklarını dile getirdi.

Üçüz, dördüz, beşiz derken dokuz doğurdu! 4 koyundan dev sürüye ulaştılar

"SAKIZDA KOYUN SAYIMIZ BUGÜNE KADAR 600'Ü GEÇTİ"

"Koyunlar geldi ve dördüz, beşiz doğumlar olunca 2021'de 15 Sakız cinsi küçükbaş daha aldık." diyen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok verimli oldu bu hayvanlar. Hızla hayvanlarımız çoğaldı. Başka hayvan olmadı, böyle devam ettik. Erkekleri sattık, dişileri sürüye dahil ettik. Sakızda koyun sayımız bugüne kadar 600'ü geçti. 400 civarında sattık ve şu anda elimizde 200'ün üzerinde bir sürümüz var. Koyunlarımız maşallah çok bereketli, en son dokuz doğurdu birisi. İlk doğumunda beşiz doğurmuştu, ikincisinde dokuz oldu. Kuzular 200 ile 400 gram arasında ağırlıkta doğdu."

YILDA İKİ KEZ DOĞUM YAPIYORLAR

Doğan, sakız cinsi koyunların iyi bakılması durumunda yılda iki kez doğum yaptığını belirterek, "İyi bakarsanız verimi yüksek oluyor. Bizden damızlık çok istediler. Yakınlarımıza, çevremize verdik." dedi.

"PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İLE PROJE YÜRÜTECEĞİZ"

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ve Pamukkale Üniversitesinden uzmanların geldiğini aktaran Doğan, "Pamukkale Üniversitesi ile proje yürüteceğiz. Onlar benim kuzulardan alıp üretecekler. Kan ve DNA'larına bakacaklar." ifadelerini kullandı.

SÜT VERİMİ DE YÜKSEK

Çeşme sakızı cinsi koyunların süt veriminin de iyi olduğuna dikkati çeken Doğan, "Yıllık 250 litreye varan süt verimi var. Sağıyoruz, peynir yapıp satıyoruz. Dişi yavrulardan çok isteyen oluyor ama vermiyoruz, kendimize ayırıyoruz." diye konuştu.

Doğan, sakız koyunlarını Fransa koçuyla çiftleştirdiklerini belirterek, "Doğum verimi çok iyi oldu. Kuzuların et verimi bizi de şaşırttı. Güzel sonuç aldık. 120 günlük hayvanlar 38-40 kilogram ağırlıklara ulaştı." dedi.

