Tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten Türkiye hedefi doğrultusunda somut adımlar hız kazandı. TAGEM, damızlıkta ilk defa ticari dondurulmuş sığır embriyosu satarken, 1,47 milyon küçükbaş destek kapsamına alındı, milyonlarca biyolojik mücadele ajanı tarlaya salındı.

CEMAL EMRE KURT - Verimli ve sürdürülebilir tarımsal üretimi sağlayarak tarımda kendi kendine yeten Türkiye’yi hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 2025 yılında hayvancılıktan bitkisel üretime, gıdadan bitki sağlığına kadar birçok alanda somut sonuçlar ortaya koydu. Doğrudan üretim, satış ve destekleme rakamlarına yansıyan sonuçlara göre Türkiye’de ilk defa dondurulmuş ticari sığır embriyosu satıldı. Milyonlarca yerli büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları desteklendi.

DAMIZLIKTA YENİ DÖNEM

Hayvancılıkta ithalatı azaltmaya yönelik en dikkat çekici adım damızlık alanında atıldı. Anadolu Alacası Geliştirme Projesi doğrultusunda bugüne kadar 748 adet ticari sığır embriyosu üretilirken, bunun 41 adedi 2025’te gerçekleştirildi. Embriyo transferleri sonucu toplam 582 baş buzağı elde edilirken, geçen yıl 12 buzağı doğdu. Ayrıca Türkiye’de ilk defa 60 adet dondurulmuş ticari sığır embriyosu damızlık hayvanlarda kullanılmak üzere satıldı. Aynı proje kapsamında 37 bin 595 doz sperma üretildi ve 2 baş damızlık boğa satışa sunuldu. Bu embriyoların transferi sonucu elde edilen aday boğalardan sperma üretiliyor. Bu gelişmelerle birlikte damızlık ihtiyacının yerli üretimle karşılanmasına yönelik önemli bir eşik aşıldı.

DESTEK ALANI GENİŞLEDİ

Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi kapsamında 18 ilde, 2 bin 831 yetiştiriciye ait, 30 bin 340 baş anaç dahil toplam 41 bin 213 baş manda destekleme ödemesi kapsamına alındı. Yerli Sığır Islahı Ülkesel Projesi ise Ankara, Batman ve Diyarbakır’da uygulanırken, proje şartlarını sağlayan 588 yetiştiriciye ait 5 bin 172 baş yerli sığır için destekleme ödemesi yapıldı. Böylece et ve süt üretiminde yerli arzın artırılıyor. Damızlık seçim süresini kısaltmak ve verimsiz hayvanları erkenden sistem dışına çıkarmak amacıyla genomik seleksiyon çalışmaları yürütüldü. Simmental ve Holstein ırklarını kapsayan çalışmalarda 30 bin 150 baş hayvan izlenirken, 2025’te 3 bin 800 baş hayvanda genetik analiz gerçekleştirildi.

KÜÇÜKBAŞTA 1,4 MİLYON BAŞ

Küçükbaş hayvancılıkta da ölçek büyüdü. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi dâhilinde 50 şehirde, 4 bin 156 yetiştiriciye ait, 1 milyon 479 bin 235 baş koyun ve keçi destekleme kapsamına alındı. Yıl boyunca hayvanların doğum ve sütten kesim verileri takip edilerek damızlık seçimleri yapıldı.

BİYOLOJİK MÜCADELE

Bitki sağlığı alanında zararlılarla mücadele için kimyasal ilaç kullanımını azaltmaya yönelik uygulamalar da hız kazandı. 2025 yılında 2 milyon 688 bin biyolojik mücadele böceği doğaya salındı. Salınımlar 11 farklı istilacı türe karşı gerçekleştirilirken, en çok salınım 1 milyon 156 bin samuray arısıyla kahverengi kokarcaya karşı yapıldı.

TESCİLLİ TOHUM ARTIYOR

Tohumda ise 122 bin 750 örnek muhafaza altına alındı, 49 ata tohumu çeşit tescilli hâle geldi. Ayrıca 2 fındık, 2 üzüm, 3 zeytin, 1 incir ve 1 dikenli incir olmak üzere çok sayıda yerli meyve çeşidi de tescil edilirken 18 süs bitkisi de büyük bölümü yerli gül olmak üzere üretime kazandırıldı.



