CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin, aralarında yolsuzluk soruşturması sebebiyle görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu 12 kişinin “Seçim Kanunu’na muhalefet” suçundan yargılandığı davaya yarın devam edilecek.

GAMZE ERDOĞAN - Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesinde 13 Ocak’ta görülen bir önceki celsede İmamoğlu’nun duruşmaya fiziken katılma talebi kabul edilmemişti. İmamoğlu’nun SEGBİS aracılığıyla katılmak istemediği için davada avukatları hazır bulunacak.

Mahkeme müşteki eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın katılma talebinin kabulünü, dinlenmeyen sanıkların dinlenmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etmişti. Savaş’ın bu duruşmada hazır bulunacağı öğrenildi. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde mahkeme heyeti, hem davacı Lütfü Savaş’tan hem de davalı CHP’den delege listesini yeniden istediği ortaya çıkmıştı.

CHP’yi butlan korkusu sardı! Şaibeli kurultay davası yarın

PARTİ İÇİNDE TEMKİNLİ TABLO

CHP Kurmayları siyasi kulislerde “Aleyhte bir sonuç beklemiyoruz ancak Adalet Bakanı’nın değişmesi bizde endişe oluşturuyor” değerlendirmesi yapıyor.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şunlar yer alıyor:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için, bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır."

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

