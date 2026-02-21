Sosyal medyada “Baba Kız Doğada” hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın eşi Sunay Kurtal hayatını kaybetti. Kurtal, gece saatlerinde evinde fenalaştı. Genç kadın sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini eşi Murat Kurtal sosyal medyadan duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, 'Baba kız doğada' hesabıyla bilinen Murat Kurtal’ın 33 yaşındaki Sunay Kurtal, Ankara’daki evinde gece saatlerinde aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen Kurtal kurtarılamadı.

“3 EVLADIMIN ANASINI KAYBETTİM”

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Murat Kurtal, eşinin vefatı nedeniyle hesabını bir süreliğine donduracağını açıkladı.

Üç çocuk annesi olan Sunay Kurtal’ın vefatı sevenlerini hüzne boğdu. Eşini kaybettiğini duyuran sosyal medya fenomeni şu ifadeleri kullandı:

“Gardaşlarım, dostlarım can yoldaşımı, kara gözlümü, 3 evladımın anasını kaybettim. Yarından itibaren çok uzun bir süre hesabımı donduracağım. Evlatlarımın hem anası hem babası olacağım. Kelimelerim boğazıma dikiliyor. Söylenecek kelimelerim bitti. Bana dua edin, eşimi, çocuğumu vatan sever gibi sevdim. Gözlerim onun gözlerinden başkasına değmedi, kalbim, yüreğim, bu can bu bedende oldukça Sunay'ımın kalacak. Allah'a emanet. Mekanın cennet olsun can yoldaşım. Hatun'um.”

BAKAN URALOĞLU’NU ZİYARET ETMİŞLERDİ

Öte yandan, Murat Kurtal’ın kızları Erva ve Zümra, daha önce babalarıyla birlikte uçak inişlerini izledikleri görüntülerle sosyal medyada gündem olmuştu. İkiz kardeşler, Abdulkadir Uraloğlu tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda ağırlanmıştı.

