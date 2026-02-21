Boğaz’da beyaz istila! Görüntü korkuttu, 3 sebebi olabilir
İstanbul Boğazı’nda dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Özellikle Kandilli açıklarında kirlilik nedeniyle denizanası yoğunluğu oluşurken bu canlılar ve atıklar havadan görüntülendi.
- Marmara Denizi'nde İSKİ'nin arıtılmış atık su deşarj noktaları çevresinde kirlilik ve renk değişimi yaşandı.
- Kandilli açıklarında, atıklarla karışık yoğun denizanası istilası görüntülendi.
- Uzmanlar, atık su deşarjının deniz ekosistemini bozarak denizanası popülasyonunu artırdığını vurguluyor.
- Denizanası artışının ana nedenleri deniz suyu sıcaklığı, kirlilik yükü ve akıntı değişimleri olarak belirtiliyor.
- Bu durum, İstanbul Boğazı'ndaki kirliliğin deniz ekosistemi üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde suyun renginin değişmesine neden olan kirlilikle ilgili yapılan haberde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından arıtılmış atık suların denize deşarj edildiği ve bu deşarj noktalarının çevresinde renk değişimi ile yoğun kirlilik tabakası oluştuğu görüntülenmişti.
KANDİLLİ AÇIKLARINDA DENİZANASI İSTİLASI
Uzmanlar, arıtılmış dahi olsa yoğun atık su deşarjının deniz ekosisteminde dengesizlik oluşturabileceğine dikkat çekerken, bu durumun plankton ve denizanası popülasyonunu tetikleyebileceği vurgulanmıştı. Bu kez Üsküdar’a bağlı Kandilli açıklarında su yüzeyinde yoğun şekilde bir araya gelen denizanaları, çevredeki atıklarla birlikte görüntülendi.
ATIKLAR DA GÖRÜNTÜLENDİ
Görüntülerde, akıntı hattı boyunca kümelenen deniz analarının yer yer beyaz şeritler oluşturduğu görüldü. Su yüzeyindeki plastik ve çeşitli evsel atıkların da aynı bölgede toplandığı dikkat çekti.
3 SEBEBİ VAR
Uzmanlar, deniz suyu sıcaklığındaki artış, kirlilik yükü ve akıntı değişimlerinin denizanası artışında etkili olduğuna işaret ediyor. Kandilli açıklarında kaydedilen görüntüler, İstanbul Boğazı’ndaki kirliliğin deniz ekosistemi üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.